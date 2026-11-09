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POLÍTICA

Motta e Alcolumbre recuam de viagem com Lula e focam em reeleição

Presidentes da Câmara e Senado não acompanharão chefe do Planalto

Cássio Moreira
Por
Hugo Motta e Davi Alcolumbre articulam disputa
Hugo Motta e Davi Alcolumbre articulam disputa - Foto: Saulo Cruz | Câmara dos Deputados
Eleições 2026

Atentos aos movimentos que envolvem as eleições para Câmara dos Deputados e Senado, os comandantes e candidatos à reeleição nas Casas, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), decidiram não acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na sua agenda no exterior.

Lula viajou nesta segunda-feira, 9, com viagens previstas para a Turquia, onde participa da COP31, e Filipinas. Com o presidente petista, embarcaram ministros do governo e assessores, além do deputado federal André Janones (Rede-MG), que ganhou maior notoriedade ao criar o 'Exército do Lula', canal de mobilização no WhatsApp durante a campanha de segundo turno.

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De acordo com informações de Igor Gadelha, em sua coluna no Metrópoles, os dois presidentes do legislativo agradeceram ao convite, mas rejeitaram a viagem por conta das articulações que envolvem a eleição para o próximo biênio do Congresso.

Hugo Motta e Davi Alcolumbre enfrentam cenários diferentes

Hugo Motta e Davi Alcolumbre enfrentam cenários diferentes em suas tentativas de reeleição na Câmara e Senado, em fevereiro do próximo ano.

Motta tem reunido, até o momento, melhores condições de se reeleger presidente da Câmara dos Deputados, não tendo outra candidatura construída para se opor ao seu nome.

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Já Alcolumbre enfrenta o avanço do bolsonarismo no Senado a partir da próxima legislatura, representado na figura do senador Rogério Marinho (PL-RN), que tem articulado para obter a maioria da Casa.

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Davi Alcolumbre hugo motta

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