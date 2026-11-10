Pai e mãe de deputado: veja quem são os alvos de operação contra desvio de recursos

Siga o A TARDE no Google

O pai e a mãe do deputado federal baiano Neto Carletto (Avante) estão entre os alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga suspeitas de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, conhecidas como "emendas PIX". A ação ocorreu nesta terça-feira, 10, em três municípios do extremo sul da Bahia, e resultou na apreensão de mais de R$ 600 mil em dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Seguro, Eunápolis e Itamaraju. As ordens foram autorizadas pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os investigados estão Mariza Aparecida Carletto e Orlando Sulz de Almeida Filho, mãe e pai do parlamentar, respectivamente. A operação também teve como alvos uma mulher suspeita de realizar saques para terceiros e uma empresa ligada à família.

A PF apura movimentações financeiras consideradas atípicas, incluindo retiradas de grandes quantias em espécie, transferências entre familiares e possíveis tentativas de dificultar o rastreamento do dinheiro.

Quem são os alvos da operação?

Mariza Aparecida Carletto: mãe do deputado

Mariza aparece em quase 100 comunicações de operações financeiras suspeitas identificadas pela Polícia Federal.

Somente em agosto deste ano, foram registrados seis provisionamentos de saques em espécie, que somaram R$ 762.989. Nas operações, ela figurava como titular da conta ou como pessoa autorizada a retirar o dinheiro.

A investigação também identificou transferências envolvendo Mariza e o parlamentar:

R$ 875 mil: transferidos diretamente para Neto Carletto;

R$ 500 mil: enviados à empresa O. Sulz de A. Neto LTDA, vinculada ao deputado;

R$ 750 mil: recebidos via PIX na conta do parlamentar e repassados integralmente à empresa dele no mesmo dia.

As movimentações são analisadas pelos investigadores para esclarecer a origem e a destinação dos valores.

Orlando Sulz de Almeida Filho: pai do deputado

Orlando passou a integrar a lista de alvos após a PF identificar saques em dinheiro e movimentações financeiras consideradas relevantes para a investigação.

Segundo o relatório policial, ele realizou 23 operações de saque em espécie, que totalizaram R$ 3,4 milhões.

Em uma das movimentações mais recentes, Orlando foi indicado como responsável pela retirada de R$ 300 mil de uma conta da empresa Monte Pascoal Praia Hotel LTDA, que possui vínculo societário com Neto Carletto.

Juliana de Oliveira Lima: suspeita de realizar saques para terceiros

Juliana também é investigada por realizar retiradas de grandes quantias em dinheiro em nome de outras pessoas.

De acordo com a PF, ela possui vínculo empregatício com Marisete dos Santos Carletto, integrante da família, e está registrada como trabalhadora rural, com salário aproximado de R$ 1,4 mil.

Apesar da remuneração, Juliana foi identificada como responsável por saques de até R$ 200 mil por operação.

Durante o monitoramento, os investigadores constataram que, em duas ocasiões, ela retirou R$ 200 mil de uma agência bancária e seguiu para uma empresa de transportes ligada à família Carletto.

Expresso Brasileiro de Transportes LTDA: empresa ligada à família

A empresa também entrou na investigação após ser identificada como destino de Juliana depois das retiradas bancárias.

Segundo a Polícia Federal, a repetição do trajeto levantou suspeitas de que o estabelecimento pudesse armazenar documentos, equipamentos eletrônicos, dinheiro ou outros materiais relacionados às movimentações investigadas.

A suspeita motivou a inclusão da empresa entre os alvos das diligências.

Investigação envolve R$ 8,6 milhões em emendas parlamentares

A operação é um desdobramento de investigações sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais enviados a municípios baianos por meio das chamadas "emendas PIX".

A Polícia Federal apura se parte do dinheiro movimentado pelos investigados tem relação com recursos destinados ao município de Coração de Maria.

De acordo com as informações da investigação, emendas parlamentares de autoria de Neto Carletto destinaram R$ 8,6 milhões à cidade.

Entre os indícios analisados estão saques frequentes em espécie, movimentações fracionadas, transferências entre familiares e utilização de terceiros para retirar valores. Os investigadores também apuram uma possível finalidade eleitoral para parte das movimentações.

O que diz o deputado Neto Carletto?

Em nota, Neto Carletto afirmou que não é alvo da operação e defendeu a legalidade de sua atuação parlamentar.

O deputado também declarou confiar na conduta das pessoas alcançadas pelos mandados judiciais e no esclarecimento dos fatos.

Confira a nota na íntegra:

"O deputado federal Neto Carletto esclarece que não é alvo da operação deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (10/11). O parlamentar reafirma sua absoluta convicção quanto à higidez, legalidade e honestidade de sua conduta no exercício do mandato, bem como sua plena confiança na integridade e na correção da atuação das pessoas alcançadas pelos mandados de busca e apreensão. Por fim, manifesta seu respeito às instituições e sua confiança de que os fatos serão devidamente esclarecidos, com a observância do devido processo legal e da presunção de inocência".