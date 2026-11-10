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OPERAÇÃO SANDSTORM

Esconderijo de armas e drogas é descoberto em imóvel no Pelourinho

Polícia encontrou dois fuzis, 308 munições e diferentes tipos de entorpecentes no local

Andrêzza Moura
Por
Armas, munições e drogas apreendidas no Pelourinho
Armas, munições e drogas apreendidas no Pelourinho - Foto: Divulgação Polícia Civil

Uma ação da Polícia Civil, na tarde desta terça-feira, 10, em um imóvel no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, resultou na apreensão de dois fuzis, 308 munições, carregadores e diversas porções de drogas.

A operação foi realizada após quase três meses de investigações e monitoramento de um homem apontado como líder de um grupo criminoso com atuação na região. Jadson Gramacho dos Santos, de 38 anos, o Jau Parma, foi preso no Rio de Janeiro durante diligências da Operação Sandstorm, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta terça.

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Após a prisão dele, investigadores de setores de inteligência da Polícia Civil descobriram que que outros integrantes do grupo estariam se deslocando para um imóvel no Pelourinho, que era utilizado como esconderijo e ponto de armazenamento de armas e entorpecentes.

Diante das informações, equipes da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris) realizaram monitoramento nas proximidades da residência. Durante a entrada dos policiais no imóvel, dois homens conseguiram fugir por uma área de vegetação.

Apreensão

Na residência, foram encontrados dois fuzis calibre 5,56 mm com numeração raspada, além de 84 munições do mesmo calibre e outras 224 de calibre 7,62 mm. Também foram apreendidos 13 carregadores para fuzil.

Entre as drogas localizadas estavam 11 porções de cocaína, seis tabletes de crack, oito porções de maconha prensada e duas porções de maconha do tipo Wolf. Um aparelho celular também foi apreendido.

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Todo o material apreendido será encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por perícia.

As investigações continuam para localizar e prender os dois homens que fugiram durante a ação. A polícia também tenta identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso e esclarecer a origem e o destino das armas, munições e drogas encontradas no imóvel.

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armas criminalidade drogas Operação policial Polícia Salvador segurança pública

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