OPERAÇÃO MÁQUINA DE FRAUDES
Quadrilha usa imagem de líder religioso em golpes e tem quase R$ 40 milhões bloqueados
Grupo aplicava falsa campanha de arrecadação
Uma quadrilha investigada por aplicar milhares de golpes eletrônicos utilizava um vídeo falso de um líder religioso conhecido nacionalmente para simular pedidos de doações e enganar vítimas.
A estratégia foi descoberta pela Polícia Civil de Goiás durante a Operação Máquina de Fraudes, deflagrada nesta segunda-feira, 9. As investigações começaram após os agentes identificarem uma falsa campanha de arrecadação.
Esquema envolvia fraudes eletrônicas e apostas ilegais
Segundo a polícia, o grupo utilizava fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento para viabilizar fraudes eletrônicas, golpes financeiros e apostas ilegais.
Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos. A Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores que chegam a quase R$ 40 milhões.
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Operação teve ações na Bahia e em outros seis estados
As diligências ocorreram em Goiânia e Itapuranga (GO); João Pessoa e Santa Rita (PB); Curaçá e Senhor do Bonfim (BA); Londrina (PR); Mogi das Cruzes (SP); Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ).
Um dos investigados mora nos Estados Unidos, o que levou à cooperação de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de Difusão Vermelha.
A operação é coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF), com apoio das polícias civis dos estados envolvidos.