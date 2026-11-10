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OPERAÇÃO MÁQUINA DE FRAUDES

Quadrilha usa imagem de líder religioso em golpes e tem quase R$ 40 milhões bloqueados

Grupo aplicava falsa campanha de arrecadação

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Quadrilha usa imagem de líder religioso em golpes e tem quase R$ 40 milhões bloqueados
Foto: Divulgação/PCGO

Uma quadrilha investigada por aplicar milhares de golpes eletrônicos utilizava um vídeo falso de um líder religioso conhecido nacionalmente para simular pedidos de doações e enganar vítimas.

A estratégia foi descoberta pela Polícia Civil de Goiás durante a Operação Máquina de Fraudes, deflagrada nesta segunda-feira, 9. As investigações começaram após os agentes identificarem uma falsa campanha de arrecadação.

Esquema envolvia fraudes eletrônicas e apostas ilegais

Segundo a polícia, o grupo utilizava fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento para viabilizar fraudes eletrônicas, golpes financeiros e apostas ilegais.

Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos. A Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores que chegam a quase R$ 40 milhões.

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Operação teve ações na Bahia e em outros seis estados

As diligências ocorreram em Goiânia e Itapuranga (GO); João Pessoa e Santa Rita (PB); Curaçá e Senhor do Bonfim (BA); Londrina (PR); Mogi das Cruzes (SP); Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

Um dos investigados mora nos Estados Unidos, o que levou à cooperação de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de Difusão Vermelha.

A operação é coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF), com apoio das polícias civis dos estados envolvidos.

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