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Suspeito de comandar ataque na Gamboa pode pegar 40 anos de prisão

O caso resultou em dois mortos e dois feridos

Evellyn Teixeira
Por
"Jau Parma" seria o suspeito de comandar ataque na Gamboa
"Jau Parma" seria o suspeito de comandar ataque na Gamboa - Foto: Divulgação DEIC

O homem apontado como responsável por comandar o ataque armado que deixou dois mortos e dois feridos na localidade da Gamboa, em Salvador, pode ser condenado a até 40 anos de prisão.

A informação foi divulgada nesta terça-feira, 10, por Rafael Dunice, diretor adjunto do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (DNIC), durante coletiva sobre a Operação Sandstorm.

Identificado como Jadson Gramacho dos Santos, conhecido como "Jau Parma", ele foi preso em um condomínio de luxo em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.

Segundo Rafael Dunice, a possível pena está relacionada à nova legislação sobre organizações criminosas.

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O diretor também afirmou que a atuação atribuída ao investigado ultrapassaria os limites da Bahia, com influência sobre atividades criminosas em outros locais. "Com a nova lei de organizações criminosas, a pena dele pode chegar a até 40 anos", declarou.

Durante a coletiva, a polícia também esclareceu que Jau Parma estava em liberdade, com os direitos restabelecidos por decisão judicial em 2024.

De acordo com Dunice, após a nova ocorrência e o descumprimento de medidas judiciais relacionadas à prisão preventiva, o investigado terá que responder novamente à Justiça.

Confira vídeo:

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Gamboa polícia militar

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