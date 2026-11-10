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POLÍCIA

Homem é morto a tiros no bairro de Tancredo Neves

Vítima teria sido executado no meio da rua

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
| Atualizada em
Polícia Civil - BA
Polícia Civil - BA - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros, na manhã desta terça-feira, 10, na Rua Bahia, em Tancredo Neves, em Salvador.

De acordo com as primeiras informações obtidas pelo portal A TARDE, a vítima teria sido executada a tiros no meio da rua. Além disso, o rapaz também estaria amarrado e amordaçado.

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O portal A TARDE entrou em contato com as polícias Civil e Militar e eles informaram que:

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou a morte de um homem, ainda sem identificação formal, atingido por disparo de arma de fogo, na segunda-feira (9), no bairro Tancredo Neves, em Salvador. Guias para perícia e remoção foram expedidas. Diligências e oitivas em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

*em atualização

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Tags

Polícia Salvador tancredo neves

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