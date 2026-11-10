Grupo baiano de tráfico por delivery tem R$ 26 milhões bloqueados

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Uma organização criminosa baiana, com atuação no Rio de Janeiro e São Paulo, teve R$ 26 milhões bloqueados nesta terça-feira, 10, em uma operação policial que investiga um esquema de tráfico de drogas por delivery.

Deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, a Operação Sandstorm cumpre 63 mandados judiciais contra os integrantes que, além de envolvimento com os entorpecentes, também são acusados de crimes correlatos.

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As diligências são realizadas em:

Salvador (BA);

Feira de Santana (BA);

Irecê (BA);

Senhor do Bonfim (BA);

Ituberá (BA);

Santo Antônio de Jesus (BA);

Saúde (BA);

Camamu (BA);

Americana (SP);

Ubatuba (SP);

São Pedro da Aldeia (RJ);

Macaé (RJ);

Teresópolis (RJ).

Celular apreendido levou à descoberta sobre o esquema

A investigação teve início após a apreensão de um celular durante a prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas. Durante a análise dos dados extraídos do dispositivo, a polícia descobriu uma organização criminosa estruturada.

No aparelho, ficou evidente a divisão de tarefas entre os integrantes e atuação de cada um. Conforme as investigações, o grupo movimentou milhões de reais por meio de contas de terceiros e de empresas utilizadas para ocultar a origem ilícita dos recursos.

A operação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e conta com equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO), do Departamento de Polícia do Interior (DEPIN) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).