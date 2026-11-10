Governo pede retirada de 348 perfis que divulgam bets ilegais

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Mais de 51 mil sites ligados à divulgação de apostas ilegais foram identificados pelo governo federal desde 25 de setembro. Ao todo, o monitoramento contabilizou mais de 60 mil endereços e canais relacionados à promoção de plataformas clandestinas, incluindo páginas, perfis e grupos em redes sociais. O número praticamente triplicou em pouco mais de um mês: em 9 de outubro, eram 20.318 registros.

Entre as medidas adotadas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou a retirada de 348 perfis de influenciadores digitais que divulgam bets ilegais no Instagram. Juntas, as contas somam mais de 150 milhões de seguidores. Uma delas, individualmente, reúne 1,4 milhão de seguidores.

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A fiscalização também identificou, somente nesta segunda-feira, 9, 2.207 páginas no Facebook, com 7,5 milhões de seguidores e membros, e 18 grupos no Telegram, que reúnem aproximadamente 182 mil participantes. Outros 998 sites relacionados a apostas irregulares foram encontrados.

Fiscalização também alcança influenciadores

Segundo o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, a fiscalização precisa alcançar também os meios utilizados para atrair apostadores, e não apenas os endereços das plataformas ilegais.

“Não basta retirar do ar os sites de apostas ilegais se essas plataformas continuam chegando à população por meio de influenciadores e redes sociais”, afirmou.

O trabalho é conduzido pelo Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), em conjunto com as secretarias nacionais de Direitos Digitais e de Segurança Pública. O objetivo é impedir que influenciadores e outros canais digitais direcionem usuários a plataformas de apostas clandestinas.