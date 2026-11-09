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POLÍCIA

Empresa movimentou R$ 1,2 bilhões com bets e fraudes financeiras

Polícia segue fazendo operações em seis estados

Evellyn Teixeira
Por
Operação Máquina de Fraudes
Operação Máquina de Fraudes - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Um homem foi preso nesta segunda-feira, 9, em Curaçá, no norte da Bahia, durante a Operação Máquina de Fraudes, que investiga um esquema de apostas ilegais e fraudes financeiras.

Segundo a Polícia Civil de Goiás, uma empresa registrada em nome do suspeito movimentou R$ 1,24 bilhão em menos de um ano. A operação cumpre mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros.

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Operação bloqueia quase R$ 40 milhões

Na Bahia, as ordens judiciais foram cumpridas nos municípios de Curaçá e Senhor do Bonfim. A ofensiva também ocorre em Goiás, Paraíba, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia goiana, a Justiça autorizou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões.

O homem preso em Curaçá não teve a identidade divulgada. Durante a ação, os policiais apreenderam o celular do investigado. Ele foi encaminhado para a delegacia de Juazeiro e aguarda audiência de custódia, antes de ser transferido para o Conjunto Penal do município.

Esquema utilizava vídeos falsos para enganar vítimas

As investigações começaram após a identificação de uma falsa campanha de doações divulgada na internet.

A partir das apurações, a Polícia Civil descobriu uma estrutura criminosa que utilizava uma rede de fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento para viabilizar as fraudes financeiras.

Segundo a investigação, o grupo chegou a utilizar um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de doações e convencer vítimas a transferir dinheiro. A estratégia fazia parte do esquema utilizado para aplicar os golpes.

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Operação tem apoio internacional

A investigação também identificou um suspeito que vive nos Estados Unidos. Para cumprir o mandado de prisão contra ele, as autoridades brasileiras contaram com o apoio de órgãos norte-americanos e da Interpol, por meio de uma Difusão Vermelha. A Polícia Civil não informou a cidade onde a ordem judicial está sendo executada.

A Operação Máquina de Fraudes é conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF).

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