POLÍCIA
Empresa movimentou R$ 1,2 bilhões com bets e fraudes financeiras
Polícia segue fazendo operações em seis estados
Um homem foi preso nesta segunda-feira, 9, em Curaçá, no norte da Bahia, durante a Operação Máquina de Fraudes, que investiga um esquema de apostas ilegais e fraudes financeiras.
Segundo a Polícia Civil de Goiás, uma empresa registrada em nome do suspeito movimentou R$ 1,24 bilhão em menos de um ano. A operação cumpre mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros.
Operação bloqueia quase R$ 40 milhões
Na Bahia, as ordens judiciais foram cumpridas nos municípios de Curaçá e Senhor do Bonfim. A ofensiva também ocorre em Goiás, Paraíba, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
De acordo com a polícia goiana, a Justiça autorizou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões.
O homem preso em Curaçá não teve a identidade divulgada. Durante a ação, os policiais apreenderam o celular do investigado. Ele foi encaminhado para a delegacia de Juazeiro e aguarda audiência de custódia, antes de ser transferido para o Conjunto Penal do município.
Esquema utilizava vídeos falsos para enganar vítimas
As investigações começaram após a identificação de uma falsa campanha de doações divulgada na internet.
A partir das apurações, a Polícia Civil descobriu uma estrutura criminosa que utilizava uma rede de fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento para viabilizar as fraudes financeiras.
Segundo a investigação, o grupo chegou a utilizar um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de doações e convencer vítimas a transferir dinheiro. A estratégia fazia parte do esquema utilizado para aplicar os golpes.
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Operação tem apoio internacional
A investigação também identificou um suspeito que vive nos Estados Unidos. Para cumprir o mandado de prisão contra ele, as autoridades brasileiras contaram com o apoio de órgãos norte-americanos e da Interpol, por meio de uma Difusão Vermelha. A Polícia Civil não informou a cidade onde a ordem judicial está sendo executada.
A Operação Máquina de Fraudes é conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF).