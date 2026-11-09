Policial militar morre após acidente de moto em Itabuna, na Bahia

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O soldado da Polícia Militar da Bahia (PMBA) Alberto Gomes dos Santos, de 24 anos, morreu na madrugada deste domingo, 8, após um acidente de motocicleta em Itabuna, no sul do estado. A ocorrência foi registrada em um trecho da BR-415.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a hipótese inicial é de que o policial tenha perdido o controle da moto ao passar por um quebra-molas. Alberto era lotado no 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e integrava a corporação havia três anos.

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O corpo de Alberto foi velado neste domingo, 8, em Itabuna, no sul da Bahia - Foto: Polícia Militar da Bahia (PMBA)

A Polícia Militar lamentou a morte do soldado Alberto Gomes dos Santos e afirmou que a perda representa um momento de pesar para toda a corporação. Em nota, a PM destacou a trajetória do militar, descrito como um profissional reconhecido pelo comprometimento, pela dedicação e pelo companheirismo no serviço policial.

O corpo de Alberto foi velado neste domingo, 8, em Itabuna, no sul da Bahia. O sepultamento está previsto para segunda-feira, 9, no município.