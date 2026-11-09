Operação na Gamboa termina com quatro presos e três fuzis apreendidos

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Uma operação policial realizada na região da Gamboa, em Salvador, durante o fim de semana, terminou com a apreensão de três fuzis e a prisão de quatro suspeitos. As ações também resultaram na apreensão de uma grande quantidade de drogas, segundo informações divulgadas pela Polícia Militar da Bahia (PMBA).

A operação contou com equipes do 18º Batalhão, do Batalhão de Policiamento Tático da Baía de Todos-os-Santos (BPT-BTS) e do Batalhão de Pronto Emprego Operacional (BPEO).

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Na tarde deste domingo, 8, o Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) também participou da ação, com patrulhamento aéreo e acompanhamento da movimentação na região. Enquanto isso, equipes terrestres mantiveram o policiamento e pontos-base no entorno da comunidade.

Outra apreensão de drogas foi realizada por agentes do Batalhão de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos, conhecido como Batalhão Gêmeos. Alunos oficiais da Academia de Polícia Militar também participaram das atividades, em estágio operacional.

A PMBA não detalhou as circunstâncias das prisões nem informou a quantidade de drogas apreendida.

Veja vídeo da operação