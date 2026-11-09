Esquema ilegal de bets tem bloqueio de R$ 40 milhões em bens e valores

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Um esquema criminoso de golpes eletrônicos, apostas ilegais e falsas campanhas de doação teve quase R$ 40 milhões bloqueados em bens e valores. A medida foi deflagrada pela Polícia Civil de Goiás, durante a operação Máquina de Fraudes na manhã desta segunda-feira, 9.

A ação prevê o cumprimento de 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão domiciliar. Entre as dez cidades envolvidas estão Curaçá e Senhor do Bonfim, na Bahia. As investigações são conduzidas pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF).

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Além dos interiores baiano estão Goiânia e Itapuranga, em Goiás; João Pessoa e Santa Rita, na Paraíba; Londrina, no Paraná; Mogi das Cruzes, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e Rio de Janeiro, na capital fluminense. As equipes locais contam com o apoio das Polícias Civis dessas unidades da Federação.

Um dos alvos da investigação mora nos Estados Unidos. Por isso, a operação também tem a colaboração de autoridades norte-americanas e da Interpol, que emitiu uma Difusão Vermelha.

Como funcionava o esquema envolvendo bets e falsas doações?

De acordo com a Polícia Civil, o grupo investigado atuava em diferentes frentes para obter dinheiro de forma ilegal. Entre as práticas apuradas estão a promoção de apostas clandestinas e a realização de campanhas falsas de arrecadação, usadas para enganar vítimas e conseguir transferências financeiras.

Para movimentar os valores, os suspeitos teriam recorrido a uma estrutura formada por fintechs, gateways e empresas intermediadoras de pagamento.

A investigação também identificou o uso de um vídeo falso atribuído a um líder religioso de projeção nacional. Conforme a polícia, o material era utilizado para simular pedidos de doação e convencer pessoas a enviar dinheiro.