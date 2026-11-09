Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

OPERAÇÃO MÁQUINA DE FRAUDES

Esquema ilegal de bets tem bloqueio de R$ 40 milhões em bens e valores

Grupo também é investigado por campanhas falsas de doação

Alice Paulilo
Por
Grupo é investigado por apostas clandestinas e a realização de campanhas falsas de arrecadação
Grupo é investigado por apostas clandestinas e a realização de campanhas falsas de arrecadação - Foto: Divulgação/PCGO

Um esquema criminoso de golpes eletrônicos, apostas ilegais e falsas campanhas de doação teve quase R$ 40 milhões bloqueados em bens e valores. A medida foi deflagrada pela Polícia Civil de Goiás, durante a operação Máquina de Fraudes na manhã desta segunda-feira, 9.

A ação prevê o cumprimento de 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão domiciliar. Entre as dez cidades envolvidas estão Curaçá e Senhor do Bonfim, na Bahia. As investigações são conduzidas pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF).

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Além dos interiores baiano estão Goiânia e Itapuranga, em Goiás; João Pessoa e Santa Rita, na Paraíba; Londrina, no Paraná; Mogi das Cruzes, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e Rio de Janeiro, na capital fluminense. As equipes locais contam com o apoio das Polícias Civis dessas unidades da Federação.

Um dos alvos da investigação mora nos Estados Unidos. Por isso, a operação também tem a colaboração de autoridades norte-americanas e da Interpol, que emitiu uma Difusão Vermelha.

Como funcionava o esquema envolvendo bets e falsas doações?

Leia Também:

ACIDENTE FATAL

Policial militar morre após acidente de moto em Itabuna, na Bahia
Policial militar morre após acidente de moto em Itabuna, na Bahia imagem

AÇÃO POLICIAL

Operação na Gamboa termina com quatro presos e três fuzis apreendidos
Operação na Gamboa termina com quatro presos e três fuzis apreendidos imagem

SEGURANÇA PÚBLICA

PEC da Segurança Pública: avanços e lacunas no combate à violência
PEC da Segurança Pública: avanços e lacunas no combate à violência imagem

De acordo com a Polícia Civil, o grupo investigado atuava em diferentes frentes para obter dinheiro de forma ilegal. Entre as práticas apuradas estão a promoção de apostas clandestinas e a realização de campanhas falsas de arrecadação, usadas para enganar vítimas e conseguir transferências financeiras.

Para movimentar os valores, os suspeitos teriam recorrido a uma estrutura formada por fintechs, gateways e empresas intermediadoras de pagamento.

A investigação também identificou o uso de um vídeo falso atribuído a um líder religioso de projeção nacional. Conforme a polícia, o material era utilizado para simular pedidos de doação e convencer pessoas a enviar dinheiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

investigação Polícia

Relacionadas

Mais lidas