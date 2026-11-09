MISTÉRIO E MORTE
Jovem é baleada dentro de carro e morre; arma estava com PM reformado
Polícia Civil investiga se disparo foi acidental
A Polícia Civil do Maranhão investiga a morte de uma jovem, de 19 anos, na noite deste domingo, 8, em um posto de combustível, no bairro Anil, em São Luís. Camila da Conceição Silva deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Anil, na Avenida Casemiro Júnior, com um ferimento a tiro nas costas.
De acordo com informações, ela, duas amigas e dois homens, um deles o sargento reformado da Polícia Militar do Maranhão (PMMA), Paulo Araújo Ferreira, estavam em um veículo. O grupo tinha ido abastecer o carro, quando Camila foi baleada.
Seguro relatos, as jovens estavam sentadas no banco detrás do carro, quando o policial resolveu pegar uma arma no porta-malas. Neste momento, teria ocorrido o disparo.
Camila foi deixada na unidade de saúde pelos homens, já em estado grave. Eles saíram do local logo em seguida. Uma equipe do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) foi acionada para atender à ocorrência.
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A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, apura o caso e buscar esclarecer em quais circunstâncias a moça foi baleada e responsabilizar o autor. A polícia apura se o disparo foi acidental.