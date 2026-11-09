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MISTÉRIO E MORTE

Jovem é baleada dentro de carro e morre; arma estava com PM reformado

Polícia Civil investiga se disparo foi acidental

Andrêzza Moura
Por
Camila foi baleada do lado esquerdo das costas; Sargento estava manuseando arma no porta-malas
Camila foi baleada do lado esquerdo das costas; Sargento estava manuseando arma no porta-malas - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Maranhão investiga a morte de uma jovem, de 19 anos, na noite deste domingo, 8, em um posto de combustível, no bairro Anil, em São Luís. Camila da Conceição Silva deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Anil, na Avenida Casemiro Júnior, com um ferimento a tiro nas costas.

De acordo com informações, ela, duas amigas e dois homens, um deles o sargento reformado da Polícia Militar do Maranhão (PMMA), Paulo Araújo Ferreira, estavam em um veículo. O grupo tinha ido abastecer o carro, quando Camila foi baleada.

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Seguro relatos, as jovens estavam sentadas no banco detrás do carro, quando o policial resolveu pegar uma arma no porta-malas. Neste momento, teria ocorrido o disparo.

PM foi flagrado pelas câmeras de segurança do posto manuseando a arma
PM foi flagrado pelas câmeras de segurança do posto manuseando a arma - Foto: Reprodução

Camila foi deixada na unidade de saúde pelos homens, já em estado grave. Eles saíram do local logo em seguida. Uma equipe do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) foi acionada para atender à ocorrência.

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A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, apura o caso e buscar esclarecer em quais circunstâncias a moça foi baleada e responsabilizar o autor. A polícia apura se o disparo foi acidental.

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disparo acidental JOVEM MORTA maranhão PM

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