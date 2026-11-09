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TRÁFICO DE DROGAS

PRF encontra 7,5 kg de haxixe escondidos em ônibus na Bahia

Droga apreendida está avaliada em R$ 146 mil; dono do material foi autuado em flagrante

Andrêzza Moura
Por
Material estava escondido dentro de uma mochila
Material estava escondido dentro de uma mochila - Foto: Divulgação PRF

Cerca de 7,5 Kg de haxixe foi apreendido na manhã deste domingo, 8, na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O material foi localizado, por volta das 11h40, dentro de um ônibus de transporte interestadual de passageiros, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

O veículo fazia a linha Rio de Janeiro, capital, x Natal, no Rio Grande do Norte. A droga, avaliada em R$ 146 mil e distribuída em sete pacotes, estava escondida em uma mochila preta dentro do compartimento de bagagens. De acordo com informações da PRF, o haxixe foi descoberto após os policiais sentirem um forte odor de maconha.

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O dono da mochila foi identificado e conduzido para prestar esclarecimentos. Em depoimento, o homem informou que esteve a passeio no Rio de Janeiro por quatro dias. Ele ainda contou que tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e uso de moedas falsas.

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Tanto a droga quanto o suspeito foram foram encaminhados ao Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP) da Polícia Civil em Vitória da Conquista (BA). O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O material passará por perícia.

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APREENSÃO DROGAS prf tráfico de drogas

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