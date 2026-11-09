ECONOMIA
Gigante dos voos anuncia corte de funcionários da divisão de aviões comerciais
Empresa prevê demissões a partir de dezembro após reduzir planos de produção
A Boeing anunciou que vai reduzir em cerca de 5% o número de funcionários da divisão de aviões comerciais. A medida será adotada após a fabricante identificar excesso de pessoal diante de um ritmo de produção menor do que o previsto. As primeiras notificações de demissão devem começar em dezembro.
A decisão foi comunicada nesta segunda-feira, 9, por Stephanie Pope, responsável pela divisão de aeronaves comerciais da companhia, em uma mensagem enviada aos funcionários. Segundo ela, os cortes ocorrerão por meio de demissões e da não reposição de trabalhadores que deixarem seus cargos por aposentadoria.
Na comunicação, Pope explicou que os ajustes nos cronogramas de produção e a redução na fabricação de aeronaves deixaram a empresa com mais funcionários do que o necessário para a operação atual.
Boeing enfrenta dificuldades para ampliar produção
A redução do quadro ocorre em meio às dificuldades da fabricante para cumprir seus objetivos de produção e entrega de aeronaves. No fim de outubro, a Boeing informou que não alcançaria a meta de entregas prevista para 2026.
A empresa também adiou para o segundo semestre de 2027 a previsão de elevar a produção do modelo 737 MAX de 47 para 52 unidades.
O aumento da fabricação desse modelo é considerado importante para a recuperação das receitas e dos lucros da companhia, que enfrenta um longo período de perdas financeiras após dois acidentes fatais envolvendo aeronaves MAX, em 2018 e 2019.
Leia Também:
Empresa cita avanços, mas admite recuperação incompleta
Apesar dos cortes, Stephanie Pope destacou avanços operacionais da equipe, incluindo as certificações dos modelos 737 MAX 7 e 737 MAX 10 nos Estados Unidos neste ano.
A executiva, no entanto, afirmou que a companhia ainda não conseguiu se recuperar completamente. Na mensagem aos funcionários, prometeu conduzir o processo de desligamento com dignidade e respeito.
Em 27 de outubro, a diretora-executiva da Boeing, Kelly Ortberg, também comentou o processo de recuperação da empresa. Segundo ela, apesar dos avanços, a fabricante ainda precisa de trabalho adicional e espera alcançar uma estabilidade completa ao longo do próximo ano.