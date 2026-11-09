Gigante dos voos anuncia corte de funcionários da divisão de aviões comerciais

A Boeing anunciou que vai reduzir em cerca de 5% o número de funcionários da divisão de aviões comerciais. A medida será adotada após a fabricante identificar excesso de pessoal diante de um ritmo de produção menor do que o previsto. As primeiras notificações de demissão devem começar em dezembro.

A decisão foi comunicada nesta segunda-feira, 9, por Stephanie Pope, responsável pela divisão de aeronaves comerciais da companhia, em uma mensagem enviada aos funcionários. Segundo ela, os cortes ocorrerão por meio de demissões e da não reposição de trabalhadores que deixarem seus cargos por aposentadoria.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na comunicação, Pope explicou que os ajustes nos cronogramas de produção e a redução na fabricação de aeronaves deixaram a empresa com mais funcionários do que o necessário para a operação atual.

Boeing enfrenta dificuldades para ampliar produção

A redução do quadro ocorre em meio às dificuldades da fabricante para cumprir seus objetivos de produção e entrega de aeronaves. No fim de outubro, a Boeing informou que não alcançaria a meta de entregas prevista para 2026.

A empresa também adiou para o segundo semestre de 2027 a previsão de elevar a produção do modelo 737 MAX de 47 para 52 unidades.

O aumento da fabricação desse modelo é considerado importante para a recuperação das receitas e dos lucros da companhia, que enfrenta um longo período de perdas financeiras após dois acidentes fatais envolvendo aeronaves MAX, em 2018 e 2019.

Empresa cita avanços, mas admite recuperação incompleta



Apesar dos cortes, Stephanie Pope destacou avanços operacionais da equipe, incluindo as certificações dos modelos 737 MAX 7 e 737 MAX 10 nos Estados Unidos neste ano.

A executiva, no entanto, afirmou que a companhia ainda não conseguiu se recuperar completamente. Na mensagem aos funcionários, prometeu conduzir o processo de desligamento com dignidade e respeito.

Em 27 de outubro, a diretora-executiva da Boeing, Kelly Ortberg, também comentou o processo de recuperação da empresa. Segundo ela, apesar dos avanços, a fabricante ainda precisa de trabalho adicional e espera alcançar uma estabilidade completa ao longo do próximo ano.