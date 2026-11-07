Cidade turística brasileira ganha parque aquático de R$ 20 milhões

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Um parque aquático de R$ 20 milhões promete oferecer uma experiência diferente aos turistas que visitam Caldas Novas, em Goiás. O Lake Side Park, empreendimento do Grupo Viver Caldas às margens do Lago Corumbá, terá brinquedos infláveis instalados sobre a água, toboáguas e piscinas com aparência de praia.

O projeto combina atrações em terra firme e estruturas flutuantes no lago. Ao todo, o complexo ocupará 11 mil metros quadrados e busca ampliar as opções de lazer da cidade, tradicionalmente conhecida pelos parques de águas termais.

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Parque terá brinquedos flutuantes e toboágua de cinco pistas

Dos 11 mil metros quadrados previstos, 9 mil ficarão em terra firme e outros 2 mil serão ocupados por estruturas sobre o Lago Corumbá. Entre as atrações anunciadas estão brinquedos infláveis ancorados no próprio lago, que, segundo o grupo responsável, serão uma novidade na região Centro-Oeste.

Outra aposta do empreendimento é o Surf Hill, escorregador com cinco pistas que permite que várias pessoas desçam ao mesmo tempo. O parque também contará com toboáguas fechados e a Rampa Calafrio, que terá um percurso com reversão.

Atrações para crianças e piscinas com cenário de praia

A estrutura também terá espaços voltados ao público infantil. Entre as opções anunciadas estão baldões que despejam água sobre os visitantes e o Arc Splash, atração com esguichos de água.

Já as áreas de convivência terão decoração inspirada em ambientes tropicais e praianos, acompanhando a paisagem do Lago Corumbá. A proposta é oferecer uma experiência de lazer ao ar livre, diferente do modelo tradicional de parques termais que tornou Caldas Novas conhecida nacionalmente.

Grupo responsável pelo parque tem cinco hotéis em Caldas Novas

O Lake Side Park é um projeto do Grupo Viver Caldas, que já administra cinco empreendimentos hoteleiros na cidade: Alta Vista Thermas Resort, Atrium Thermas Residence, Marina Flat, Náutica e Essence Thermas Resort.

Desde o lançamento do projeto, o grupo estima que o novo parque poderá gerar aproximadamente 250 empregos diretos e indiretos.

A escolha da área às margens do Lago Corumbá acompanha a expansão de empreendimentos de lazer e hospedagem na região. O entorno já reúne resorts e outro parque aquático, ampliando as alternativas de entretenimento para quem visita Caldas Novas.

O Lake Side Park foi apresentado em janeiro de 2025, quando o grupo anunciou o investimento de R$ 20 milhões. Na ocasião, a previsão era que o empreendimento fosse inaugurado no segundo semestre de 2026.