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TURISMO

Famoso resort baiano passa por transformação de R$ 1 bilhão e anuncia novas atrações

Costa do Sauípe recebe investimentos de R$ 1 bilhão, reforma resorts e prepara novidades

Iarla Queiroz
Por
Costa do Sauípe recebe investimentos de R$ 1 bilhão
Costa do Sauípe recebe investimentos de R$ 1 bilhão - Foto: Divulgação

A Costa do Sauípe, no litoral Norte da Bahia, passa por uma reestruturação que prevê R$ 1 bilhão em investimentos até 2029. O complexo de resorts, inaugurado em outubro de 2000, já reformou três hotéis, retomou um torneio internacional de tênis e prepara novas atrações, entre elas um parque aquático.

A transformação é conduzida pela Aviva, formada pelo Grupo Algar e pela FLC, que adquiriu o empreendimento em 2018. A proposta é reposicionar o destino, combinando hospedagem, lazer, esporte e contato com a natureza em uma nova fase do complexo.

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Localizada na Costa dos Coqueiros, a aproximadamente 76 quilômetros do Aeroporto de Salvador, a estrutura reúne praias, coqueirais, rios e piscinas naturais. Depois de mais de duas décadas de funcionamento, o empreendimento passa a investir na modernização dos espaços e na ampliação das opções oferecidas aos visitantes.

Investimento e retorno do tênis

Uma das marcas da nova fase é a retomada da relação entre turismo e esporte. Depois de receber o Brasil Open na primeira década dos anos 2000, quando nomes como Gustavo Kuerten e Rafael Nadal passaram pelo complexo, a Costa do Sauípe voltou ao calendário internacional do tênis.

Rebatizado de Costa do Sauípe Open, o torneio estreou em 2025 e voltou a ser realizado no empreendimento. A competição integra a categoria ATP Challenger 125, na qual o campeão recebe 125 pontos no ranking mundial, além de uma premiação de US$ 225 mil.

Entre os brasileiros que se destacam na edição deste ano estão Thiago Wild, Felipe Meligeni e Guto Miguel, considerado um dos principais nomes da nova geração do tênis e número 1 do mundo em sua categoria juvenil. O jovem, porém, foi eliminado na disputa individual logo no início da competição.

A estrutura esportiva também passou por melhorias. Atualmente, o complexo conta com seis quadras de saibro, cinco quadras rápidas e vestiários reformados.

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Três resorts já foram reformados

A modernização chegou também à hospedagem. Dos quatro resorts em operação na Costa do Sauípe, três passaram por grandes intervenções e receberam melhorias que elevaram suas categorias.

Entre as opções disponíveis estão:

  • Brisa Grand Premium: voltado especialmente para casais e famílias com crianças pequenas.
  • Sol Grand Premium: indicado para famílias com filhos maiores, com opções de quartos conjugados.
  • Mar Premium: reinaugurado no início de 2026, ganhou decoração temática e tem estrutura voltada para famílias com crianças.

Os três empreendimentos têm acesso direto à praia, permitindo que os hóspedes aproveitem a estrutura de hospedagem sem abrir mão da proximidade com o mar.

Resort Costa do Sauípe - Ala Sol Grand Premium
Resort Costa do Sauípe - Ala Sol Grand Premium - Foto: Divulgação

Novos hotéis e residence club estão nos planos

A reestruturação ainda deve alcançar os outros espaços do complexo. O quarto resort em funcionamento, o Terra, atualmente considerado a porta de entrada do empreendimento, também será reformado e passará a integrar a categoria Premium.

Outro projeto envolve o antigo Ala Água, que está desativado. A proposta é transformar o espaço no Incanto, uma residence club de padrão mais elevado, com unidades de um, dois e três quartos, capacidade para receber até oito pessoas, clube de férias próprio e dois restaurantes.

O empreendimento terá um modelo de propriedade compartilhada, no qual os proprietários poderão utilizar as residências durante períodos determinados do ano. Apesar desse formato, o espaço também funcionará como um resort tradicional.

Com as intervenções previstas, a Costa do Sauípe busca ampliar sua oferta de hospedagem e entretenimento, incluindo o projeto de um parque aquático, e fortalecer sua posição entre os destinos turísticos da Bahia.

Resort em Costa do Sauípe - Ala Terra
Resort em Costa do Sauípe - Ala Terra - Foto: Divulgação

Hot Park terá investimento de R$ 350 milhões

O novo parque aquático da Costa do Sauípe tem inauguração prevista para 2027 e contará com cinco áreas temáticas e mais de 20 atrações, incluindo toboáguas, rio lento e piscina de ondas. Com investimento de R$ 350 milhões, o empreendimento terá capacidade para atrair mais de 1 milhão de visitantes por ano.

O projeto, desenvolvido pelo grupo Aviva, terá ambientação inspirada na vida marinha e na biodiversidade do litoral baiano. Entre as novidades apresentadas pela empresa estão uma atração infantil temática e uma loja em formato de barco, localizada na praça central.

Outra proposta é abordar a preservação ambiental por meio das atrações. Algumas experiências vão apresentar desafios enfrentados pelas tartarugas-marinhas, como a poluição e os predadores naturais, além de destacar iniciativas de conservação.

Segundo a Aviva, o parque seguirá diretrizes ESG e terá preservação de 83% da área licenciada, equivalente a mais de 230 mil metros quadrados de vegetação nativa. O projeto também se relaciona com a atuação da Fundação Projeto Tamar na região, que contribuiu para a proteção de mais de 500 mil desovas de tartarugas-marinhas em duas décadas.

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