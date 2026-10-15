Costa do Sauípe Open confirma três tenistas do top 100 mundial

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A segunda edição do Costa do Sauípe Open está se aproximando, e já tem seus primeiros nomes confirmados. A Associação de Tenistas Profissionais (ATP) divulgou a lista oficial de inscritos no torneio, que será disputado entre os dias 1º e 8 de novembro, no Costa do Sauípe Resorts, em Mata de São João, no litoral norte da Bahia.

Entre os destaques estão os brasileiros Gustavo Heide e Thiago Wild, além de três jogadores que figuram entre os 100 melhores do ranking mundial.

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Considerado o segundo maior torneio masculino de tênis realizado no Brasil, atrás apenas do Rio Open, o Costa do Sauípe Open é o único ATP Challenger 125 do país. A competição distribuirá US$ 225 mil em premiação, enquanto o campeão receberá 125 pontos no ranking da ATP.

A lista divulgada apresenta um nível elevado de concorrência, com corte de entrada na 224ª posição mundial. As partidas serão realizadas nas quadras de saibro do complexo, que passaram por reformas para receber a competição.

Costa do Sauípe Open - Foto: Divulgação I Sauípe Open

Brasileiros buscam protagonismo na Bahia

Dois dos principais representantes nacionais confirmados são Gustavo Heide e Thiago Wild, que chegam ao torneio em momentos diferentes de suas carreiras.

Heide ocupa a 116ª colocação no ranking mundial, sua melhor posição como profissional. Já Wild aparece no 136º lugar e tenta recuperar espaço no circuito depois de ter alcançado a 58ª posição em 2024.

A disputa em território brasileiro representa uma oportunidade para os dois somarem pontos importantes na reta final da temporada, além de atuarem diante da torcida local.

O torneio também ganha importância pela proximidade do encerramento do calendário, já que os resultados conquistados na Bahia podem influenciar a classificação dos atletas e suas possibilidades de garantir entrada direta na chave principal do Australian Open de 2027, primeiro Grand Slam da próxima temporada.

Gustavo Heide no Costa do Sauípe Open - Foto: Divulgação I Sauípe Open

Atual campeão retorna para defender o título

Entre os estrangeiros, o argentino Román Andrés Burruchaga, atual número 62 do mundo, aparece como um dos principais nomes da competição. Campeão da edição inaugural do Costa do Sauípe Open, ele retorna à Bahia em busca de mais um título.

O espanhol Facundo Díaz Acosta, 69º colocado, e o argentino Camilo Ugo Carabelli, 77º, completam o grupo de jogadores do top 100 inscritos.

A chave principal também contará com o português Henrique Rocha, o argentino Francisco Comesaña e o boliviano Juan Carlos Prado Angelo.

Roman Burruchaga no Costa do Sauípe Open - Foto: Divulgação I Sauípe Open

Programação terá shows de artistas baianos

O evento, no entanto, não será somente esportivo. A abertura oficial terá apresentação de Carlinhos Brown, que também será responsável pela interpretação do Hino Nacional Brasileiro. O cantor Vitor Kley está entre as atrações confirmadas, enquanto a Banda Jammil fará o show de encerramento.

O complexo também contará com a Vila do Tênis, espaço destinado a atividades de entretenimento e experiências para os visitantes durante a semana da competição.

Segunda edição será realizada em Mata de São João

O Costa do Sauípe Open integra o ATP Challenger Tour 125 e é organizado pela Try, empresa com atuação na realização de eventos esportivos e culturais, incluindo competições como o Challenger de Campos do Jordão, o Rio Champions e o circuito Master Tour.

A sede fica no complexo turístico Costa do Sauípe Resorts, localizado na Linha Verde, a aproximadamente 76 quilômetros de Salvador.

Os ingressos para acompanhar as partidas estão disponíveis para venda, assim como opções de hospedagem durante o período do torneio. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma de vendas, e outras informações sobre a competição estão disponíveis no site oficial do Costa do Sauípe Open.

Roman Burruchaga, campeão do Costa do Sauípe Open 2025 - Foto: Divulgação I Sauípe Open

Costa do Sauípe Open