Costa do Sauípe Open estreia chave principal com vitória de brasileiro

Costa do Sauípe Open

O Costa do Sauípe Open, torneio a nível ATP que premia em 125 pontos o campeão, já está acontecendo. Iniciado no domingo, 20, e com final para o dia 26, o Challenger recebe grandes nomes do tênis brasileiro, como Thiago Monteiro, João Lucas Reis, Gustavo Heide, Guto Miguel e muito mais.

Estreando na competição na chave principal, Heide derrotou o argentino Federico Gomez por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/0. O paulista dominou a primeira parcial, sendo superior nas paralelas e não dando chances para o adversário. Na sequência, não conseguiu manter o nível, errando jogadas com a quadra aberta e permitindo que Gomez levasse a melhor, empatando o duelo.



No entanto, levando a energia positiva da torcida brasileira, Heide voltou recuperado para o set decisivo, não abrindo qualquer mínima chance e garantindo três quebras, fechando com ‘pneu’, quando o tenista fechou o set em 6/0. Assim, segue na briga e volta à quadra na quarta-feira, 22, para disputar as oitavas de final.

“Foi um jogo muito duro. Eu sabia que o Fede ia brigar em todos os pontos, ia sacar muito bem, ele tem uma direita muito boa e hoje estava muito difícil de jogar, muito vento, teve hora que choveu. Então, acho que eu consegui competir bem. Agora é seguir para as oitavas e seguir firme contando com a energia do público”, disse Heide após a partida.







Também na chave principal, o pernambucano João Lucas Reis da Silva, de 25 anos, perdeu para o argentino Santiago Rodriguez Taverna de virada por 2 sets a 1. O bom desempenho na primeira parcial, devolvendo quebras e vencendo no tie Break (7/6), não foi o suficiente para derrotar o adversário, que levou a melhor na sequência, empatando em 6/4 e garantindo a classificação no 6/2.

Antes do início da chave principal, o Costa do Sauípe Open contou com a definição do qualifying, com resultados positivos para o país. Em mais um confronto Brasil x Argentina, o paulista Mateus Alves venceu Nicolás Kicker com certa tranquilidade. Diante do apoio da torcida, o brasileiro venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

“É a primeira vez que eu venho jogar aqui, é uma grande estrutura. Já tiveram grandes torneios com muita gente importante ganhando. Eu estou muito contente de conseguir jogar super bem a estreia e também o jogo de hoje. Era partidas difíceis e espero ir melhorando”, disse o tenista ao A TARDE.

No confronto entre brasileiros, Igor Gimenez venceu José Pereira por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), enquanto Matheus Puccinelli e Daniel Dutra fizeram um dos grandes jogos do dia, com mais de 2h30 de duração. Ao final, Pucinelli conseguiu uma grande virada e avançou de fase com o placar de 4/6, 6/4 e 6/3.

Nesta terça-feira, 21, a programação está recheada de grandes nomes do tênis brasileiro. Thiago Monteiro enfrenta o boliviano Juan Carlos Prado, enquanto Luís Guto Miguel duela contra o argentino Collarini. João Eduardo Schiessl busca avançar diante do argentino Andrés Burruchaca. O dia ainda conta com Matheus Pucinelli, Pedro Boscardin, Igor Giménez e Matheus Alves.