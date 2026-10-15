Aos 21 anos, primeiro nordestino da história chega à Fórmula 1

Desde 1950, foram 76 anos de Fórmula 1. Em todos eles, nenhum nordestino, até que, na manhã desta quinta-feira, 21, o pernambucano Rafael Câmara, de 21 anos, fez história ao assinar com a Haas e se unir a Gabriel Bortoleto como os dois brasileiros no grid.

Rafa ocupará a vaga do francês Esteban Ocon na próxima temporada. O piloto nascido em Recife assinou um contrato multianual, válido pelo menos até o fim de 2028, e terá como companheiro de equipe o britânico Oliver Bearman.

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34º brasileiro a competir na principal categoria do esporte a motor, Câmara encerra uma espera de 11 temporadas por dois brasileiros no grid. A última vez que o país teve dois representantes simultaneamente foi em 2016, quando Felipe Massa defendia a Williams e Felipe Nasr corria pela Sauber. Em 2027, Câmara dividirá as pistas com Gabriel Bortoleto, que continuará na Audi.

Anúncio emociona piloto e família

A confirmação da contratação foi recebida com emoção por Câmara, que construiu sua trajetória no automobilismo ao lado dos pais desde os primeiros anos no kart. Em entrevista à comentarista Mariana Becker, da TV Globo, o pernambucano destacou os sacrifícios feitos pela família para que pudesse chegar à Fórmula 1.

"Estou muito feliz por ter alcançado o sonho. Claro que não vai acabar por aqui, mas muito contente por realizar uma parte e estar na Fórmula 1. Foram muitos anos nessa caminhada com meus pais, principalmente. Muito sacrifício, muita dedicação. Estou muito contente por eles também, por tudo que eles fizeram para fazer isso dar certo", afirmou.

O brasileiro também contou como recebeu a notícia de Ayao Komatsu, chefe da Haas. Segundo Câmara, a ligação do dirigente confirmou que ele seria titular da equipe em 2027.

Rafa Câmara pela Haas - Foto: FIA

"Quando comecei a agradecer, a voz começou a embargar. Não aconteceu nada, mas com meu pai não deu para segurar", revelou.

Após conversar com Komatsu, Rafael dividiu a novidade com os pais, Amaro e Paula Câmara. O piloto contou que teve dificuldade para encontrar as palavras e acabou anunciando rapidamente que estaria no grid da temporada seguinte.

"Eu falei assim: "Ano que vem vou estar no grid". Falei rápido, meu pai me olhou e deu um sorriso. Veio dar um abraço em mim. Estava eu, ele e minha mãe. A minha mãe ficou vendo ele, se abraçando. Depois dei um abraço na minha mãe também. Com meu pai eu dei uma chorada", contou.

Rafa Câmara pela Invicta - Foto: FIA

Teste em Portugal foi decisivo para contratação

A escolha de Rafael Câmara ganhou força depois de uma avaliação realizada pela Haas no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal, no fim de agosto.

Na ocasião, a equipe reuniu três candidatos à vaga de Esteban Ocon: o brasileiro, o italiano Leonardo Fornaroli, campeão da Fórmula 2 em 2025, e o japonês Ryo Hirakawa, que também possui experiência em outras categorias internacionais.

Oliver Bearman participou da atividade para estabelecer uma referência de desempenho, e ao volante do VF-25, carro utilizado pela Haas na temporada anterior, Câmara registrou o melhor tempo do teste, superando os concorrentes e a marca estabelecida por Bearman.

A atuação chamou a atenção dos engenheiros e reforçou a avaliação positiva que o piloto já havia recebido em outras atividades com carros da Fórmula 1.

Rafa Câmara pela Ferrari - Foto: FIA

O brasileiro vinha acumulando experiência em testes realizados pela Ferrari em circuitos como Barcelona, Budapeste, Mugello e Ímola. O apoio da escuderia italiana teve importância nas negociações, principalmente pela parceria técnica mantida com a Haas.

A relação entre as duas equipes também permite à Ferrari desenvolver seus jovens pilotos em um ambiente competitivo, enquanto a Haas se beneficia da formação dos talentos ligados à academia de Maranello.

Outro aspecto considerado foi o impacto financeiro da contratação, tanto pelo suporte da Ferrari quanto pela possibilidade de redução de custos com salários.

Haas aposta em dupla formada pela Ferrari

Com a saída de Esteban Ocon, a Haas terá uma formação composta por dois pilotos que passaram pela Academia de Jovens da Ferrari.

Oliver Bearman permanece na equipe para 2027, enquanto Câmara assume sua primeira temporada como titular na Fórmula 1. Os dois ingressaram no programa de desenvolvimento da escuderia italiana ainda nas categorias de base e agora estarão juntos na equipe norte-americana.

A contratação também encerra a passagem de Ocon pela Haas após duas temporadas. O francês chegou à equipe em 2025 e deixa o posto para abrir espaço ao estreante brasileiro.

Assim, ainda que esteja prestes a disputar seu primeiro campeonato na categoria, Câmara chega com experiência em carros de Fórmula 1, títulos nas divisões de acesso e uma campanha de destaque na Fórmula 2.

Rafa Câmara pela Ferrari - Foto: FIA

Brasil terá dois pilotos pela primeira vez desde 2016

A presença simultânea de Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto também será, por si só, um acontecimento importante para o automobilismo brasileiro.

Depois da saída de Felipe Massa e Felipe Nasr ao fim de 2016, o país passou por um período sem dois representantes titulares na mesma temporada. Pietro Fittipaldi ainda participou de duas corridas pela Haas em 2020, substituindo Romain Grosjean, mas não ocupou uma vaga permanente no grid.

O jejum de pilotos brasileiros titulares terminou em 2025, com a estreia de Gabriel Bortoleto pela Sauber, posteriormente integrada ao projeto da Audi. Agora, com a contratação de Câmara, o país voltará a ter dois competidores regulares na Fórmula 1.

Rafa Câmara pela Invicta - Foto: FIA

O pernambucano também acrescentará um dado inédito à história nacional na categoria. Entre os 33 brasileiros que disputaram corridas antes dele, 22 nasceram no Sudeste, cinco no Sul, um no Centro-Oeste, um no Norte e quatro fora do Brasil. Nenhum era natural do Nordeste.

A região chegou perto de ter um representante em 2013, quando o baiano Luiz Razia, nascido em Barreiras, foi anunciado pela Marussia. O piloto, entretanto, perdeu a vaga antes do início do campeonato, após problemas relacionados ao patrocínio, e não disputou um Grande Prêmio.

Com Câmara, o Nordeste finalmente terá um representante em uma corrida oficial da Fórmula 1.

De Recife ao automobilismo europeu

Rafael Câmara nasceu em 5 de maio de 2005, no Recife. Filho do advogado Amaro Câmara e de Paula Câmara, cresceu no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

O interesse pelo automobilismo começou dentro de casa. Inspirado pelo irmão mais velho, teve o primeiro contato com o kart indoor aos seis anos, em 2011. A família também possui ligação histórica com as pistas: sua avó, Niege Rossiter, foi uma das pioneiras do automobilismo no Recife durante a década de 1960.

Aos nove anos, Rafael passou a disputar competições locais e nacionais, o que levou a família a se mudar para São Paulo para acompanhar sua formação esportiva.

Rafa Câmara pela Trident - Foto: FIA

O piloto acumulou bons resultados no kart, incluindo o bicampeonato brasileiro em 2020, além de títulos na WSK Champions Cup e na WSK Super Master Series. Também foi vice-campeão europeu da modalidade.

As conquistas abriram as portas da Ferrari Driver Academy. Em 2021, aos 16 anos, Câmara foi selecionado para o programa da equipe italiana, passando a integrar oficialmente a academia no ciclo seguinte.

Primeiros títulos nos monopostos

A transição para os carros de fórmula aconteceu em 2022. Rafael disputou campeonatos de Fórmula 4 nos Emirados Árabes Unidos, na Itália e na Alemanha, somando oito vitórias entre as três competições.

Naquela temporada, terminou como vice-campeão da F4 dos Emirados Árabes Unidos e conquistou o terceiro lugar tanto no campeonato italiano quanto no alemão.

Em 2023, avançou para a Fórmula Regional Europeia, conhecida como FRECA, depois de terminar em terceiro na edição do Oriente Médio. Na primeira temporada europeia, competindo pela Prema, encerrou o campeonato na quinta posição.

Rafa Câmara pela Ferrari - Foto: FIA

O salto aconteceu em 2024. Mantido pela mesma equipe, Câmara iniciou a temporada com vitória na Alemanha e construiu uma campanha dominante. Ao longo do campeonato, acumulou nove vitórias e 12 pódios, garantindo o título com uma rodada de antecedência, em Barcelona.

A conquista abriu caminho para sua estreia na Fórmula 3, em 2025, pela Trident.

Título da Fórmula 3 confirmou ascensão

A primeira temporada de Rafael Câmara na Fórmula 3 consolidou o brasileiro como um dos principais jovens talentos do automobilismo internacional. Apesar de abandonar a corrida sprint de abertura, na Austrália, o pernambucano venceu a prova principal do mesmo fim de semana e repetiu o resultado na etapa do Bahrein.

A partir daí, manteve a regularidade na disputa pelo campeonato e assegurou o título com uma rodada de antecedência, na Hungria. O piloto encerrou a temporada com quatro vitórias, cinco pole positions e 166 pontos, contra 124 do vice-campeão Nikola Tsolov.

Rafa Câmara pela Invicta - Foto: FIA

O desempenho nas classificações também entrou para a história da competição. Câmara se tornou o primeiro piloto a conquistar cinco pole positions em uma mesma edição da Fórmula 3.

Em dezembro, o brasileiro recebeu o prêmio de Novato do Ano da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), reconhecimento pelo desempenho em sua temporada de estreia.

Liderança da Fórmula 2 fortaleceu candidatura

Em 2026, Rafael Câmara passou a disputar a Fórmula 2 pela Invicta Racing, assumindo a vaga deixada por Leonardo Fornaroli, campeão da categoria no ano anterior.

O brasileiro começou a temporada com pódios na Austrália e em Miami. A primeira vitória veio na corrida principal de Barcelona, quinta etapa do campeonato.

Posteriormente, voltou ao lugar mais alto do pódio em Spa-Francorchamps, na Bélgica, e em Baku, no Azerbaijão. Também terminou em terceiro na prova principal da Hungria e em segundo em Monza, na Itália.

Rafa Câmara pela Invicta - Foto: FIA

Os resultados colocaram Câmara na liderança da classificação, com 207 pontos, sete de vantagem sobre Nikola Tsolov, que soma 200. O irlandês Alexander Dunne aparece em terceiro, com 189.

Ainda restam duas etapas para o encerramento do campeonato, no Catar e em Abu Dhabi. Mesmo com a vaga na Fórmula 1 garantida, Câmara continua na disputa para conquistar mais um título antes de deixar as categorias de acesso.

O pernambucano já possui os pontos necessários para obter a superlicença, exigência da FIA para competir na Fórmula 1. A pontuação foi alcançada após a conquista do campeonato de Fórmula 3 em 2025.

Trajetória de Rafael Câmara até a F1