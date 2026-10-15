Ex-jogador do Flamengo está sendo processado por dívida de R$ 73 mil

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O meio-campista Gerson, atualmente no Cruzeiro, e seu pai e empresário, Marcos Antonio da Silva, são alvos de uma ação judicial movida por um escritório de advocacia do Rio de Janeiro. A empresa cobra R$ 73.776,80 por serviços jurídicos que teriam sido prestados ao jogador e a seu representante, mas cujos pagamentos estariam atrasados desde janeiro de 2026.

A cobrança foi apresentada pelo escritório Motta Morais Sociedade Individual de Advocacia, que afirma não ter recebido sete mensalidades previstas em um contrato firmado com o atleta em março de 2025.

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Contrato previa pagamentos mensais por três anos

Segundo os advogados, o acordo estabelecia a prestação de serviços de assessoria jurídica em diferentes áreas, incluindo questões empresariais, trabalhistas, tributárias e contratuais.

O compromisso teria duração de 36 meses, com encerramento previsto para fevereiro de 2028. Durante esse período, Gerson e seu pai deveriam pagar R$ 8 mil por mês ao escritório.

A empresa sustenta que as parcelas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2026 não foram quitadas. Embora os sete pagamentos somem originalmente R$ 56 mil, a quantia exigida no processo chega a R$ 73.776,80.

Escritório afirma que tentou resolver

Antes de recorrer à Justiça, os representantes do escritório relatam ter buscado uma solução extrajudicial para o suposto débito.

De acordo com a ação, uma notificação foi encaminhada a Gerson e Marcos Antonio em 4 de agosto, estabelecendo prazo de 72 horas para a regularização das sete mensalidades.

Os advogados alegam que não receberam resposta à cobrança. Diante disso, decidiram levar o caso ao Judiciário para tentar obter o pagamento.

Até o momento, as informações divulgadas não apresentam uma manifestação da defesa do jogador e de seu pai sobre as alegações.

Gerson enfrenta disputa judicial com o Flamengo

A cobrança dos honorários advocatícios não é o único processo envolvendo o meio-campista. Gerson também é alvo de uma ação movida pelo Flamengo, clube que defendeu em duas passagens.

O Rubro-Negro carioca busca na Justiça o pagamento de uma multa relacionada ao encerramento antecipado do contrato do jogador, que deixou a equipe em 2025 para atuar pelo Zenit, da Rússia.

Os dois processos tratam de questões contratuais diferentes e não possuem, segundo as informações apresentadas, relação direta entre si.

Gerson no Flamengo - Foto: Reprodução I Flamengo

Carreira do meio-campista

Natural de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Gerson iniciou a trajetória profissional pelo Fluminense, clube pelo qual estreou em 2014. Dois anos depois, transferiu-se para a Roma, da Itália, dando início à primeira experiência no futebol europeu.

Em 2019, retornou ao Brasil para defender o Flamengo, onde se tornou uma das principais peças do meio-campo e participou de uma sequência de conquistas nacionais e continentais.

Após deixar o clube carioca, voltou ao exterior e passou pelo Olympique de Marselha, da França. Em 2023, iniciou uma segunda passagem pelo Flamengo, encerrada em 2025 com a transferência para o Zenit.

Gerson pelo Cruzeiro - Foto: Reprodução I Cruzeiro

Já em 2026, o jogador de 29 anos acertou com o Cruzeiro. Ao longo da carreira, acumulou conquistas como duas Libertadores, três Campeonatos Brasileiros, três Supercopas e quatro títulos estaduais.

Agora, além dos compromissos dentro de campo pela equipe mineira, o meio-campista tem pela frente duas disputas judiciais relacionadas a contratos firmados durante sua trajetória profissional.