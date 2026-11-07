Onde comer vendo o pôr do sol em Salvador? Conheça 7 opções para curtir o fim de tarde

Entre uma moqueca, um prato de frutos do mar e um drink, o pôr do sol pode se transformar no ponto alto de um passeio por Salvador. Com uma extensa faixa litorânea e paisagens que mostram a beleza da Baía de Todos-os-Santos, a capital baiana reúne restaurantes e bares que oferecem diferentes experiências para quem deseja aproveitar o fim de tarde diante do mar.

As opções atendem a diferentes estilos de passeio: há estabelecimentos com estruturas praticamente sobre a água, restaurantes de gastronomia italiana, endereços sofisticados para um encontro especial e barracas tradicionais que preservam o clima descontraído da orla.

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Para turistas, o roteiro também permite conhecer diferentes regiões da cidade. Já para os moradores, pode ser uma oportunidade de sair da rotina, reunir os amigos ou aproveitar um momento a dois.

Seja para acompanhar o entardecer com uma cerveja gelada ou prolongar a experiência com um jantar, confira oito lugares em Salvador para comer de frente para o mar e aproveitar o pôr do sol.

1 de 7 Lafayette – Bahia Marina | Foto: Reprodução | Redes Sociais

2 de 7 Salvador Dalí – Rio Vermelho | Foto: Reprodução | Redes Sociais

3 de 7 Isola Cucina Italiana – Rio Vermelho | Foto: Reprodução | Redes Sociais

4 de 7 Barravento – Barra | Foto: Reprodução | Redes Sociais

5 de 7 Lôro – Stella Maris e Bahia Marina | Foto: Reprodução | Redes Sociais

6 de 7 Barraca da Helenita – Ribeira | Foto: Reprodução | Redes Sociais

7 de 7 Bar da Mônica – Gamboa de Baixo | Foto: Reprodução | Redes Sociais

1. Bar da Mônica – Gamboa de Baixo



À beira-mar, na Gamboa de Baixo, o Bar da Mônica oferece uma experiência diferente para quem deseja aproveitar a paisagem da Baía de Todos-os-Santos. Conhecido pelas mesas instaladas sobre um píer, com acesso direto à água por uma escadinha, o estabelecimento reúne moradores e turistas em busca de comida baiana e um ambiente descontraído.

A chegada ao local também faz parte do passeio. Uma das alternativas é utilizar os barcos que fazem a travessia a partir da região do Museu de Arte Moderna (MAM). Também é possível chegar por terra, por meio de acessos e escadarias da comunidade.

No cardápio, as moquecas estão entre os destaques, com opções de peixe e lagosta, além de frutos do mar e petiscos, como peixe frito e batata frita. Para acompanhar, há cerveja gelada e drinks, incluindo caipirinhas de frutas.

A vista para a Baía de Todos-os-Santos é um dos atrativos do espaço, que pode ser uma escolha para quem deseja aproveitar o fim de tarde sem abrir mão de uma refeição à beira-mar.

Endereço: Rua Barbosa Leal, nº 31, Gamboa de Baixo.

Rua Barbosa Leal, nº 31, Gamboa de Baixo. Funcionamento: segunda a domingo, das 9h30 às 18h.

2. Salvador Dalí – Rio Vermelho



No Rio Vermelho, o Salvador Dalí combina gastronomia variada, ambiente descontraído e uma varanda com vista para o mar. O restaurante é uma alternativa para quem deseja aproveitar a paisagem da região enquanto experimenta pratos de diferentes referências culinárias.

O cardápio reúne influências da gastronomia baiana, italiana, francesa e tailandesa, com opções de frutos do mar, massas e carnes. A variedade permite diferentes combinações, desde uma refeição completa até um encontro acompanhado de drinks.

A varanda é um dos espaços mais interessantes para quem deseja observar o movimento do mar e aproveitar o entardecer. Para casais, o ambiente também pode funcionar como cenário para um encontro ou uma comemoração especial.

Endereço : Rua Borges dos Reis, Rio Vermelho.

: Rua Borges dos Reis, Rio Vermelho. Funcionamento : segunda a quinta, das 12h às 16h e das 18h30 às 23h; sexta e sábado, das 12h à meia-noite; domingo, das 12h às 19h.

3. Isola Cucina Italiana – Rio Vermelho

Para quem prefere a culinária italiana, o Isola Cucina Italiana oferece uma experiência gastronômica inspirada nos sabores do Mediterrâneo. Localizado no Rio Vermelho, o restaurante tem ambiente acolhedor e vista para o mar, com a paisagem da região da Igreja de Sant'Ana e da Casa de Iemanjá como parte do cenário.

A cozinha valoriza receitas italianas e preparações artesanais. Entre as opções estão massas, risotos e pratos com frutos do mar, além de alternativas autorais. A carta de vinhos e os coquetéis também complementam a experiência.

O estabelecimento é uma opção para quem deseja combinar uma refeição com um programa mais tranquilo, especialmente em um encontro a dois. A localização à beira-mar acrescenta um atrativo para quem gosta de apreciar a paisagem durante a refeição.

Endereço : Rua Guedes Cabral, nº 123, Rio Vermelho.

: Rua Guedes Cabral, nº 123, Rio Vermelho. Funcionamento: segunda-feira, fechado; terça a quinta, das 18h30 às 22h30; sexta e sábado, das 12h às 16h e das 18h às 22h30; domingo, das 12h às 16h e das 18h às 22h.

4. Lafayette – Bahia Marina



Na Bahia Marina, no bairro do Comércio, o Lafayette é uma alternativa para quem procura uma experiência gastronômica mais sofisticada. Com vista para a Baía de Todos-os-Santos e para as embarcações ancoradas na marina, o restaurante combina ambiente elegante e gastronomia contemporânea.

A estrutura conta com salão e área externa, que permitem aproveitar a paisagem durante a refeição. O cenário é especialmente interessante para casais e para quem deseja comemorar uma ocasião especial.

O cardápio tem inspiração mediterrânea e reúne pratos de frutos do mar, peixes, risotos e outras preparações que combinam referências internacionais e ingredientes locais. A carta de vinhos também faz parte da proposta da casa.

Endereço: Avenida Lafayete Coutinho, nº 1.010, Comércio, Bahia Marina.

Avenida Lafayete Coutinho, nº 1.010, Comércio, Bahia Marina. Funcionamento: os horários divulgados pela Bahia Marina incluem almoço de segunda a quinta, das 12h às 15h, e jantar de terça a domingo, com variações por dia. Consulte a casa antes da visita.

5. Barravento – Barra



Na Barra, o Barravento tem uma das localizações mais conhecidas para quem deseja unir gastronomia e paisagem. Situado na Avenida Oceânica, de frente para o mar, o restaurante oferece vista para a Praia da Barra e o Farol, um dos cartões-postais de Salvador.

O pôr do sol sobre o Farol da Barra é um dos principais atrativos do endereço, que tem uma estrutura voltada para quem deseja acompanhar o entardecer sem precisar deixar a mesa.

Com uma trajetória de décadas na capital baiana, o estabelecimento aposta na culinária de frutos do mar e em clássicos da gastronomia regional. Entre as opções estão moquecas, peixes, camarões, massas e risotos, além de petiscos e bebidas variadas.

O espaço também recebe famílias e grupos de amigos, com estrutura que inclui brinquedoteca. Para quem deseja uma mesa com melhor visualização da paisagem, vale consultar a disponibilidade no momento da reserva.

Endereço: Avenida Oceânica, nº 814, Barra.

Avenida Oceânica, nº 814, Barra. Funcionamento: segunda e quarta, das 12h às 22h; terça-feira, fechado; quinta, das 12h às 22h30; sexta e sábado, das 12h às 23h30; domingo, das 12h às 19h.

6. Lôro – Stella Maris e Bahia Marina



Também na Bahia Marina, o Lôro apresenta uma proposta que combina o clima descontraído das tradicionais barracas de praia do grupo com a paisagem da Baía de Todos-os-Santos.

A unidade é uma opção para quem deseja aproveitar o fim de tarde na região central de Salvador, em um ambiente à beira-mar. A vista para a baía e para as embarcações da marina compõe o cenário da experiência.

O cardápio reúne entradas, petiscos, frutos do mar, peixes e preparações da culinária baiana e contemporânea. Drinks e outras bebidas também integram as opções para quem pretende prolongar o passeio.

O endereço pode atender tanto a encontros entre amigos quanto a programas a dois, especialmente para quem prefere um ambiente mais informal, mas com estrutura de restaurante.

Endereço: Avenida Lafayete Coutinho, nº 1.010, Comércio, Bahia Marina.

Avenida Lafayete Coutinho, nº 1.010, Comércio, Bahia Marina. Funcionamento: segunda a quinta e domingo, das 11h30 às 22h; sexta e sábado, das 11h30 às 23h.

Para quem prefere o clima de praia, a unidade do Lôro em Stella Maris oferece uma experiência diferente da encontrada na Bahia Marina. Com estrutura à beira-mar e proposta descontraída, o estabelecimento é uma alternativa para quem deseja aproveitar a orla e estender o passeio até o fim da tarde.



O cardápio reúne moquecas, peixes, crustáceos e petiscos praieiros, além de drinks variados. A estrutura combina a informalidade de uma barraca de praia com espaços preparados para receber os clientes durante a refeição.

A localização é um dos atrativos para moradores e turistas que circulam pela região e procuram um lugar para comer perto da areia, com o mar como companhia.

Endereço: Alameda Mar del Plata, nº 6, Stella Maris.

Alameda Mar del Plata, nº 6, Stella Maris. Funcionamento: segunda a domingo, das 10h às 18h.

7. Barraca da Helenita – Ribeira

Na Ribeira, a Barraca da Helenita é uma opção para quem deseja conhecer um pouco mais da gastronomia tradicional de Salvador. Localizado na orla da Cidade Baixa, o estabelecimento é conhecido pelo pirão, um dos preparos mais associados à culinária baiana, e pelas refeições com frutos do mar.

Entre os destaques do cardápio estão as moquecas de peixe e camarão, a moqueca de carneiro e o peixe frito. Os pratos podem ser acompanhados por pirão e outros complementos, enquanto petiscos e cerveja gelada completam a experiência.

O ambiente tem o perfil descontraído das barracas tradicionais da orla, com vista para a enseada da Ribeira. É uma alternativa para quem procura uma refeição com sabores regionais e uma paisagem diferente dos cenários mais conhecidos da Barra e do Rio Vermelho.