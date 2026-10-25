Saiba onde comer moquecas diversificadas em Salvador

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Visitar Salvador e não comer um prato de moqueca baiana é não viver a cidade inteiramente. Iguaria popular na capital baiana, a moqueca é resultado da influência direta das culturas portuguesa, africana e indígena, que ajudaram a formar esta terra.

Levando azeite de dendê, frutos do mar e temperos típicos, a moqueca carrega um pedacinho da essência da Bahia no paladar de quem prova, e aprova, o prato, que pode conter camarão, peixe, siri, lagosta e até banana ou ovo.

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Pensando nisso, o portal A Tarde separou uma lista de restaurantes com preços que cabem em diversos bolsos e possuem opções de pratos que variam entre moqueca tradicional e outras releituras.

Confira:

Boca de Galinha

Localizado no coração do subúrbio ferroviário de Salvador, em Plataforma, o Boca de Galinha é um dos restaurantes queridinhos dos soteropolitanos e turistas no quesito moqueca. É possível chegar lá de carro, ônibus e barco, com a travessia da lancha saindo da Ribeira.

Com mais de 30 anos de tradição, o cardápio apresenta 8 tipos diferentes do prato. Dentre os carros chefes da casa estão: Mariscada, Camarão com lagosta, Camarão, Beijupirá, Dourado, Vermelho, Caçonete e Arraia, com valores entre R$ 90 e R$ 160.

Dona Suzana

Presente em um dos cartões postais de Salvador, na comunidade Solar do Unhão, o restaurante Dona Suzana é um aconchego para aqueles que buscam uma comida com gostinho de casa. A moqueca é sempre servida com o peixe do dia, de segunda a domingo, das 11hrs às 17hrs.

A vista é de tirar o fôlego e os pratos também, com opções que variam entre camarão, arraia, guaricema e até banana, com valores entre R$ 65 e R$ 160.

Ki-Mukeka

Com franquias espalhadas por toda a capital baiana (Pituba, Armação, Itapuã e Boca do Rio), o Ki-Mukeka se destaca por sua variedade de opções de pratos. O cardápio conta com moquecas de badejo, pescada amarela, arraia, ostra, siri, polvo, camarão, lagosta, sururu e até bacalhau.

Os valores variam entre R$ 97 e R$ 200, a depender do tipo de fruto do mar utilizado e da quantidade do prato, que pode servir até 3 ou 4 pessoas.

Bendito Quintal

Um dos restaurantes mais famosos entre os turistas, devido a sua vista da praia da Barra através de uma janela em formato de buraco, o Bendito Quintal possui moquecas de dar água na boca.

Os sabores principais são peixe e camarão, mas os veganos também podem se deliciar com uma opção livre de alimentos com origem animal. Os preços ficam entre R$ 160 e R$ 250.

Cantinho da Jô

Opção ideal para um fim de tarde com a vista do pôr do sol da Vila Brandão, na Graça, o Cantinho da Jô cumpre o que promete em sabor e custo benefício. Dentre as opções de moquecas eles tem camarão, camapolvo, polvo, arraia, dourado e outros.

Os preços ficam na faixa dos R$ 82 e R$ 170, contemplando todos os bolsos.