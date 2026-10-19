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HOME > GASTRONOMIA

RECEITA PRÁTICA

Esqueça o pão com ovo e a tapioca com o café da manhã que garante saciedade

Receita é prática e garante resultado para a saúde

Luiz Almeida
Por
Café da manhã pode ser adaptado
Café da manhã pode ser adaptado - Foto: Freepik

Repetir o tradicional pão com ovo ou a clássica tapioca todos os dias costuma cansar quem busca uma rotina alimentar equilibrada. Para quebrar a monotonia sem abrir mão de nutrientes, o overnight oats desponta como uma das principais alternativas nas cozinhas.

A refeição é prática, refrescante e capaz de manter o estômago cheio por muito mais tempo.

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O nome em inglês refere-se à aveia "adormecida" ou "amanhecida". O conceito consiste em misturar grãos de aveia e sementes de chia a uma base líquida, leite ou iogurte, e deixar descansar na geladeira durante a noite.

Por que a combinação prolonga a saciedade?

A grande vantagem do preparo está no equilíbrio entre proteínas, fibras solúveis e gorduras de boa qualidade:

  • Aveia e a fibra betaglucana;
  • Chia e ômega-3 vegeta;
  • Leite e iogurte.

A versatilidade é outro ponto alto: a base neutra combina com frutas picadas (morango, banana, manga), pasta de amendoim, castanhas, granola, canela e cacau, permitindo alternar sabores ao longo da semana.

Overnight oats
Overnight oats - Foto: Freepik

Receita prática de overnight oats caseiro

Uma versão funcional e rápida ensinada pela nutricionista Mi Ruback utiliza itens comuns de despensa:

Ingredientes:

  • 80 a 100 ml de leite (ou 1 pote de iogurte natural)
  • 2 colheres (sopa) rasas de aveia em flocos
  • 2 colheres (sopa) rasas de sementes de chia
  • Gotas de essência de baunilha a gosto (opcional)
  • Adoçante stevia a gosto (opcional)
  • 1 colher (chá) de pasta de amendoim
  • Geleia de frutas sem adição de açúcar a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente de vidro com tampa, adicione o leite ou o iogurte, a aveia, a chia, a baunilha e o adoçante. Misture bem até incorporar.

Tampe o pote e guarde na geladeira por pelo menos 1 hora — para obter a textura cremosa ideal, deixe repousar durante toda a noite.

No momento de consumir, abra o pote, cubra com a geleia sem açúcar e finalize com a pasta de amendoim antes de servir.

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Tags

café da manhã dicas de alimentação nutrição saudável overnight oats

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