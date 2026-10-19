RECEITA PRÁTICA
Esqueça o pão com ovo e a tapioca com o café da manhã que garante saciedade
Receita é prática e garante resultado para a saúde
Repetir o tradicional pão com ovo ou a clássica tapioca todos os dias costuma cansar quem busca uma rotina alimentar equilibrada. Para quebrar a monotonia sem abrir mão de nutrientes, o overnight oats desponta como uma das principais alternativas nas cozinhas.
A refeição é prática, refrescante e capaz de manter o estômago cheio por muito mais tempo.
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O nome em inglês refere-se à aveia "adormecida" ou "amanhecida". O conceito consiste em misturar grãos de aveia e sementes de chia a uma base líquida, leite ou iogurte, e deixar descansar na geladeira durante a noite.
Por que a combinação prolonga a saciedade?
A grande vantagem do preparo está no equilíbrio entre proteínas, fibras solúveis e gorduras de boa qualidade:
- Aveia e a fibra betaglucana;
- Chia e ômega-3 vegeta;
- Leite e iogurte.
A versatilidade é outro ponto alto: a base neutra combina com frutas picadas (morango, banana, manga), pasta de amendoim, castanhas, granola, canela e cacau, permitindo alternar sabores ao longo da semana.
Receita prática de overnight oats caseiro
Uma versão funcional e rápida ensinada pela nutricionista Mi Ruback utiliza itens comuns de despensa:
Ingredientes:
- 80 a 100 ml de leite (ou 1 pote de iogurte natural)
- 2 colheres (sopa) rasas de aveia em flocos
- 2 colheres (sopa) rasas de sementes de chia
- Gotas de essência de baunilha a gosto (opcional)
- Adoçante stevia a gosto (opcional)
- 1 colher (chá) de pasta de amendoim
- Geleia de frutas sem adição de açúcar a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente de vidro com tampa, adicione o leite ou o iogurte, a aveia, a chia, a baunilha e o adoçante. Misture bem até incorporar.
Tampe o pote e guarde na geladeira por pelo menos 1 hora — para obter a textura cremosa ideal, deixe repousar durante toda a noite.
No momento de consumir, abra o pote, cubra com a geleia sem açúcar e finalize com a pasta de amendoim antes de servir.