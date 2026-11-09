PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Paraíso do Nordeste usa ajuda de turistas para salvar paisagem
Viajantes poderão participar de ação que recupera ecossistema da região
Os visitantes de Porto de Galinhas, em Pernambuco, podem ajudar a recuperar os recifes que formam as piscinas naturais da região. O paraíso do Nordeste possui uma nova iniciativa para turistas de plantação dos corais, que estão 95% comprometidos.
Ao todo, são duas atividades, que consistem no repovoamento do ecossistema natural. Nelas, o turista navega de jangada até a fazenda de corais do projeto, onde participa do preparo e do plantio de fragmentos, que posteriormente vão ajudar a repovoar o local.
As experiências duram em média de 3 a 4 horas e custam cerca de R$ 350 e R$ 1.100 por pessoa. O valor mais caro inclui mergulho na pria da região, com 3 e 10 metros de profundidade, explorando os recifes e a fazenda de corais.
Ao final dos passeios, cada participante recebe a adoção de um coral, podendo acompanhar o crescimento dele na fazenda ao longo de um ano. De acordo com um relatório divulgado pela empresa responsável pelos programas, já são mais de 20 mil corais cultivados.
O projeto é coordenado pela Civitatis, plataforma de reservas de atividades, em parceria com a Biofábrica de Corais. Em 2026, a iniciativa foi reconhecida pela Unesco como projeto global de referência da Década Internacional das Ciências para o Desenvolvimento Sustentável (2024–2033).
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Como participar?
O Snorkel em fazenda de corais e a Imersão Oceânica, com batismo de mergulho e cultivo de corais podem ser agendados através do site oficial da plataforma Civitatis. O cancelamento é gratuito até 36 horas antes da atividade.
A idade mínima para ambas atividades é de 8 anos de idade. Elas incluem acompanhante, jangada, equipamento de snorkel, lanche tropical, fotos, instrutor, equipamento, visita ao laboratório flutuante e certificado de batismo de mergulho, variando de acordo com cada uma.