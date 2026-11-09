Paraíso do Nordeste usa ajuda de turistas para salvar paisagem

Os visitantes de Porto de Galinhas, em Pernambuco, podem ajudar a recuperar os recifes que formam as piscinas naturais da região. O paraíso do Nordeste possui uma nova iniciativa para turistas de plantação dos corais, que estão 95% comprometidos.

Ao todo, são duas atividades, que consistem no repovoamento do ecossistema natural. Nelas, o turista navega de jangada até a fazenda de corais do projeto, onde participa do preparo e do plantio de fragmentos, que posteriormente vão ajudar a repovoar o local.

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As experiências duram em média de 3 a 4 horas e custam cerca de R$ 350 e R$ 1.100 por pessoa. O valor mais caro inclui mergulho na pria da região, com 3 e 10 metros de profundidade, explorando os recifes e a fazenda de corais.

Ao final dos passeios, cada participante recebe a adoção de um coral, podendo acompanhar o crescimento dele na fazenda ao longo de um ano. De acordo com um relatório divulgado pela empresa responsável pelos programas, já são mais de 20 mil corais cultivados.

O projeto é coordenado pela Civitatis, plataforma de reservas de atividades, em parceria com a Biofábrica de Corais. Em 2026, a iniciativa foi reconhecida pela Unesco como projeto global de referência da Década Internacional das Ciências para o Desenvolvimento Sustentável (2024–2033).

Como participar?

O Snorkel em fazenda de corais e a Imersão Oceânica, com batismo de mergulho e cultivo de corais podem ser agendados através do site oficial da plataforma Civitatis. O cancelamento é gratuito até 36 horas antes da atividade.

A idade mínima para ambas atividades é de 8 anos de idade. Elas incluem acompanhante, jangada, equipamento de snorkel, lanche tropical, fotos, instrutor, equipamento, visita ao laboratório flutuante e certificado de batismo de mergulho, variando de acordo com cada uma.