ELEIÇÃO DA CMS
Bruno Reis parabeniza eleição de Aleluia na Presidência da Câmara
Vereador do Novo foi eleito por 36 votos em eleição realizada nesta segunda-feira, 9
O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), parabenizou o vereador Alexandre Aleluia (Novo) pela eleição à Presidência da Câmara Municipal da capital baiana para o biênio 2026-2028. Em mensagem publicada em suas redes sociais nesta segunda-feira, 9, o gestor desejou sucesso ao novo presidente e destacou a importância do diálogo e do compromisso com os interesses da população soteropolitana.
“Quero parabenizar o vereador Alexandre Aleluia pela eleição à presidência da Câmara Municipal de Salvador para o biênio 2026-2028. Desejo sucesso nessa nova jornada, com sabedoria, diálogo e dedicação ao trabalho em favor da nossa cidade e dos soteropolitanos. Que seja um ciclo de importantes realizações para Salvador!”, afirmou Bruno Reis.
Dos 42 votantes desta segunda, Alexandre Aleluia recebeu 36, enquanto seu adversário, Hamilton Assis (PSOL), somou 5 votos. Desde o lançamento da candidatura, Aleluia conseguiu reunir apoios de vereadores ligados à base do prefeito e de integrantes da oposição.
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Relação com a prefeitura
No pronunciamento, Bruno Reis reforçou ainda que a relação entre a Prefeitura e a Câmara Municipal deve ser pautada pela harmonia, pelo respeito à independência dos poderes e, sobretudo, pela prioridade aos interesses da população.
“Tenho convicção de que Executivo e Legislativo devem caminhar juntos, respeitando a independência de cada Poder. Salvador precisa dessa união de esforços para continuar avançando, porque, acima de tudo, o que deve nos unir é o compromisso de trabalhar por uma cidade cada vez melhor e colocar as pessoas em primeiro lugar”, disse o prefeito.
Agradecimento
O prefeito também fez questão de reconhecer o trabalho desenvolvido pelo atual presidente da Câmara, Carlos Muniz (PSDB), ressaltando a relação de respeito institucional e a parceria mantida entre o Legislativo e o Executivo municipal durante sua gestão.
“Aproveito para deixar meu abraço e reconhecimento ao vereador Carlos Muniz pelo trabalho desenvolvido à frente da Câmara, sempre com cuidado, diálogo e compromisso com Salvador. Meu respeito e agradecimento pela parceria”, declarou.