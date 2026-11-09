Novo presidente da Câmara de Salvador, Aleluia promete avaliar votação do 'Kiss & Fly'

O polêmico projeto de lei que proíbe a implementação do sistema "Kiss & Fly", modelo de tarifação por tempo de permanência no meio-fio do Aeroporto Internacional de Salvador, ganhará um ritmo de tramitação mais cauteloso sob a nova gestão da Câmara Municipal de Salvador (CMS), conforme prometeu o novo presidente da Casa, vereador Alexandre Aleluia (Novo), eleito nesta segunda-feira para o biênio 2027-2028.

Aleluia defendeu a necessidade de aprofundar as discussões e ouvir formalmente os argumentos da concessionária responsável pelo terminal antes de submeter a matéria ao Plenário, que está parada na Casa há meses.

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“É um projeto do presidente Carlos Muniz, de proibir o Kiss & Fly, acho que pode ser melhor avaliado. Agora, acho que antes de pautar um projeto como esse, que tem um impacto forte na cidade, a Câmara poderia convidar o gestor do aeroporto para ele mostrar seus argumentos. Acho que esse deveria ser o caminho mais prudente de avaliar e pautar esse projeto”, defendeu Aleluia.

Sistema Kiss & Fly

A implantação do sistema Kiss & Fly no Aeroporto Internacional de Salvador prevê uma cobrança de R$ 18,00 para motoristas que excederem 10 minutos na área de embarque e desembarque.

Sistema Kiss & Fly no aeroporto de Salvador - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

O modelo de acesso, controlado por cancelas, não apenas taxa o tempo de permanência, mas estabelece uma estrutura de monopólio que ameaça extinguir a operação do táxi comum no terminal, criando uma lógica de "quem não paga, não trabalha" dentro do serviço público de transporte.

“Vitória da democracia”

Ao comentar sua vitória para o comando da Mesa Diretora da CMS, Aleluia destacou o processo como "vitória da democracia" e defendeu o diálogo entre os diferentes grupos políticos na Casa, além de prometer manter as portas abertas para todos os vereadores, inclusive aqueles que não apoiaram sua candidatura.

“O resultado da eleição para esta presidência não foi uma vitória individual. Isso vamos deixar bem claro. Foi uma construção coletiva. Encerramos o ciclo de disputas, vereador professor Hamilton. E agora existem 43 vereadores legitimados pelo voto popular, com a responsabilidade de representar a população de Salvador unicamente”, afirmou.



Aleluia venceu a disputa contra Hamilton Assis (PSOL), que havia anunciado sua candidatura na semana passada.

Dos 42 votantes, o parlamentar do Novo recebeu 36 votos, enquanto o adversário somou cinco. Desde o lançamento da candidatura, o presidente eleito reuniu apoios tanto de vereadores da base do prefeito Bruno Reis (União Brasil) quanto de integrantes da oposição.

