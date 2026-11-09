Lula prorroga Gás do Povo até 2031 e garante gratuidade no botijão

Siga o A TARDE no Google

O Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prorrogou a execução do Auxílio Gás do Povo até 19 de novembro de 2031 após assinar Medida Provisória (MP) nesta segunda-feira, 9. Lançado em 2021, o programa perderia a validade no decorrer deste mês de novembro, se não fosse renovado.

A iniciativa assegura a continuidade do programa social, que atende aproximadamente 15 milhões de famílias em todo o país, alcançando cerca de 45 milhões de pessoas. A prorrogação garante a manutenção de uma política pública voltada ao enfrentamento da pobreza energética e à ampliação do acesso ao gás de cozinha para famílias de baixa renda.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A quantidade de recargas anuais varia de 4 a 6 botijões, conforme o tamanho da família. A medida considera o peso do gás liquefeito de petróleo (GLP) no orçamento doméstico das famílias mais vulneráveis.

A Medida Provisória altera o artigo 8º da Lei nº 14.237/2021, estabelecendo que a legislação permanecerá em vigor até 19 de novembro de 2031. O texto também determina que os efeitos da prorrogação serão produzidos a partir da abertura dos créditos orçamentários necessários à execução do programa.

Distribuição de benefícios

Nesta terça-feira, 10, o Programa Gás do Povo vai disponibilizar 3,1 milhões de vales para a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha. Desse total, 380,5 mil serão destinados a novas famílias beneficiárias e outros 2,7 milhões a famílias que já participam da iniciativa.

O investimento do Governo Federal supera R$ 337 milhões. O programa conta com uma rede de 27.160 revendas credenciadas.

Para participar, a família precisa ter renda de até meio salário mínimo por pessoa, estar inscrita no Cadastro Único, com os dados atualizados nos últimos 24 meses e sem pendências cadastrais como Averiguação Cadastral e indício de óbito do Responsável Familiar. Além disso, o CPF do responsável familiar deve estar regularizado na Receita Federal.