Vale Gás do Povo chega a 3,1 milhões de famílias; saiba quando

A Caixa Econômica Federal disponibiliza, nesta terça-feira, 10, o vale-recarga do programa Gás do Povo para cerca de 3,1 milhões de famílias em todo o país. O benefício garante a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha de 13 kg em revendedoras credenciadas. Ao todo, mais de 15 milhões de famílias já foram contempladas pela iniciativa.

Para saber se tem direito ao benefício, os interessados podem consultar a situação pelos canais oficiais do programa: aplicativo Meu Social – Gás do Povo, site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), Portal Cidadão CAIXA, site da Caixa ou pelos telefones 111, 0800 726 0207 e Disque Social 121.

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Como retirar o vale-recarga do Gás do Povo?

Após confirmar o direito ao benefício, a pessoa responsável pela família deve procurar uma das 27 mil revendedoras de gás que aderiram ao programa em todo o país. A validação é feita eletronicamente na maquininha Azulzinha da Caixa, por uma das seguintes formas:

Cartão com chip do Bolsa Família, mediante uso de senha;

Cartão de débito de conta da Caixa, mediante uso de senha;

CPF, com código de validação enviado por SMS ao celular cadastrado na Caixa.

Qual é a frequência de liberação do vale-gás?

Os vales-recarga são disponibilizados no dia 10 de cada mês. A frequência com que cada família recebe o benefício depende da quantidade de integrantes registrada no Cadastro Único (CadÚnico).

Famílias com dois ou três integrantes têm direito a um vale a cada três meses. Já os domicílios com quatro ou mais pessoas recebem uma recarga a cada dois meses. A quantidade de botijões disponibilizada por ano também varia conforme a composição familiar.

Quem tem direito ao Gás do Povo?

A seleção dos beneficiários é feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Entre os critérios estão:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário-mínimo;

Manter o cadastro atualizado há pelo menos 24 meses.

Famílias que já recebem o Bolsa Família têm prioridade no programa.

O que é o Gás do Povo?

O Gás do Povo é um programa do Governo Federal que substitui o Auxílio Gás dos Brasileiros. A iniciativa oferece gratuidade na recarga do botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP) de 13 kg em revendedoras credenciadas.

A política pública busca ampliar o acesso ao gás de cozinha para famílias de baixa renda e tem previsão de beneficiar cerca de 50 milhões de pessoas.

A operacionalização do programa é feita pela Caixa, responsável também pelo sistema de adesão das revendedoras. Para participar, os estabelecimentos precisam estar cadastrados na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em situação regular junto à Receita Federal, possuir conta corrente de pessoa jurídica na Caixa e utilizar a maquininha Azulzinha.

Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo Disque Social 121, com atendimento eletrônico 24 horas por dia e atendimento humano de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, pelo Canal Fala.