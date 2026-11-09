Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Funcionário do IML usa celular de morto para fazer pix de R$ 7 mil

Servidor do IML fez Pix de R$ 7 mil com celular de morto

Iarla Queiroz
Por
Funcionário do IML transferiu R$ 7 mil da conta de um homem morto
Funcionário do IML transferiu R$ 7 mil da conta de um homem morto - Foto: BRUNO PERES/AGÊNCIA BRASIL

Um funcionário do Instituto Médico Legal (IML) de Santos, no litoral de São Paulo, foi condenado após utilizar o celular de um homem morto para transferir R$ 7 mil da conta bancária da vítima para a própria conta. Além da pena em regime aberto, o servidor deverá pagar R$ 10 mil de indenização à família.

O caso aconteceu em setembro de 2026, quando o corpo do homem chegou ao instituto acompanhado de seus pertences pessoais. Segundo o processo, o funcionário, que trabalhava como atendente de necrotério havia cerca de oito anos, percebeu que o celular da vítima estava dentro de uma mochila.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante o interrogatório, o servidor confessou ter realizado a transferência. Ele alegou que o aparelho apresentava algumas avarias, mas ainda funcionava normalmente. Como não havia bloqueio na tela nem nos aplicativos, conseguiu acessar a conta bancária e fazer o Pix.

Esposa percebeu transferência e denunciou o caso

A movimentação financeira foi identificada pela esposa da vítima, que acionou a Polícia Civil após perceber a saída dos R$ 7 mil da conta bancária.

Posteriormente, o funcionário devolveu o valor transferido. Mesmo assim, a viúva decidiu manter a denúncia. Segundo o processo, ela considerou injusto que o servidor continuasse exercendo o cargo depois do crime.

A defesa tentou argumentar que o homem apresentava problemas de saúde mental e alegou insanidade. A hipótese, no entanto, foi afastada pela juíza Denise Gomes, da 4ª Vara Criminal de Santos.

Leia Também:

ESPORTES

Pai de atacante do Santos é morto a facadas pela esposa
Pai de atacante do Santos é morto a facadas pela esposa imagem

IBIRAPUÃ

VÍDEO: polícia interrompe rinha de galos no sul da Bahia
VÍDEO: polícia interrompe rinha de galos no sul da Bahia imagem

MUDANÇA

Mãe de Oruam deixa prisão após determinação do STF
Mãe de Oruam deixa prisão após determinação do STF imagem

Juíza destaca abuso da função pública

Na análise do processo, a magistrada ressaltou que o funcionário teve acesso ao aparelho em razão da atividade que exercia no IML e se aproveitou dessa condição para retirar o dinheiro da conta da vítima.

Na decisão, a juíza afirmou que o réu, embora não tivesse a posse do dinheiro, conseguiu acessar facilmente o celular por causa do cargo que ocupava no dia da morte do homem.

A magistrada também destacou que o servidor agiu em desacordo com os princípios que devem orientar a atuação de funcionários públicos, causando prejuízos aos familiares da vítima.

Publicada em 23 de outubro, a decisão estabeleceu pena de dois anos, dois meses e 20 dias de prisão em regime aberto, além do pagamento de 11 dias-multa.

O funcionário também foi condenado a pagar R$ 10 mil de indenização à família da vítima. A decisão ainda cabe recurso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil Polícia

Relacionadas

Mais lidas