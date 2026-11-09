Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Pai de atacante do Santos é morto a facadas pela esposa

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem e a mulher após o crime

Gustavo Nascimento
Por
Rony ao lado do pai, morto nesta segunda-feira, 9
Rony ao lado do pai, morto nesta segunda-feira, 9 - Foto: Reprodução | Redes sociais

O pai do atacante Rony, do Santos, foi assassinado na tarde desta segunda-feira, 9, na cidade de Terra Alta, no interior do Pará. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Marigerson Barbosa, de 72 anos, sendo amparado por populares após ser esfaqueado no pescoço pela própria esposa.

O idoso estava aguardando a chegada de uma ambulância no momento da filmagem, que também mostra Selma, sua esposa, com marcas das agressões. A mulher aparece aos prantos no vídeo, tentando explicar a situação.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O Santos confirmou o falecimento do pai do jogador, lamentou o óbito e prestou condolências à família:

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Rony fez homenagem ao pai neste ano

Em junho deste ano, Rony visitou a cidade de Terra Alta, no Pará e fez uma homenagem ao seu pai. Em postagem no Instagram, o atacante escreveu:

Leia Também:

CAMPEONATO BAIANO FEMININO

BaVi decide o Baianão feminino; veja datas, horários e locais
BaVi decide o Baianão feminino; veja datas, horários e locais imagem

E.C.VITÓRIA

Vitória encaminha contratação de novo treinador; saiba quem é
Vitória encaminha contratação de novo treinador; saiba quem é imagem

BRASILEIRÃO 2026

Grêmio sofre nova punição da Fifa antes de enfrentar o Bahia
Grêmio sofre nova punição da Fifa antes de enfrentar o Bahia imagem

“Antes dos estádios lotados, existia um quintal. Antes dos aplausos, existiam os conselhos. Antes das conquistas, existiam as orações. Hoje foi dia de reencontrar minhas raízes e presentear meu pai com uma camisa que carrega uma parte da nossa história. Nada substitui a família.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Pará Rony santos

Relacionadas

Mais lidas