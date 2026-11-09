Pai de atacante do Santos é morto a facadas pela esposa

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O pai do atacante Rony, do Santos, foi assassinado na tarde desta segunda-feira, 9, na cidade de Terra Alta, no interior do Pará. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Marigerson Barbosa, de 72 anos, sendo amparado por populares após ser esfaqueado no pescoço pela própria esposa.

O idoso estava aguardando a chegada de uma ambulância no momento da filmagem, que também mostra Selma, sua esposa, com marcas das agressões. A mulher aparece aos prantos no vídeo, tentando explicar a situação.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Santos confirmou o falecimento do pai do jogador, lamentou o óbito e prestou condolências à família:

Rony fez homenagem ao pai neste ano

Em junho deste ano, Rony visitou a cidade de Terra Alta, no Pará e fez uma homenagem ao seu pai. Em postagem no Instagram, o atacante escreveu:

“Antes dos estádios lotados, existia um quintal. Antes dos aplausos, existiam os conselhos. Antes das conquistas, existiam as orações. Hoje foi dia de reencontrar minhas raízes e presentear meu pai com uma camisa que carrega uma parte da nossa história. Nada substitui a família.”