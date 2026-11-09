Vitória encaminha contratação de novo treinador; saiba quem é

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Ainda sem um treinador efetivo depois da saída de Jair Ventura, o Esporte Clube Vitória está próximo de contratar Rafael Lacerda, da Chapecoense. A informação foi publicada pelo Canto Rubro-Negro e confirmada pelo portal A TARDE.

Depois de acumular recusas de outros profissionais, o Vitória fez uma proposta para Lacerda e avançou nas negociações. O treinador deve ser anunciado oficialmente nesta terça-feira, 10, durante entrevista coletiva marcada pelo clube no Barradão.

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Rafael Lacerda chegou a negociar uma renovação de contrato com a Chapecoense, mas acabou optando por aceitar a oferta do Leão da Barra. O treinador de 42 anos já deixou o clube catarinense e é esperado em Salvador para assinar contrato.

Carreira de Rafael Lacerda

Rafael Lacerda iniciou a carreira como treinador em 2019, no Caxias. Ganhou destaque pelo trabalho no Amazonas, quando comandou a equipe em dois acessos consecutivos que levaram o clube da Série D para a Série B do Brasileirão, além da conquista do Campeonato Amazonense de 2023.

Posteriormente, Lacerda passou por ABC, Barra-SC e teve nova passagem no Amazonas em 2024. Na temporada seguinte, trabalhou no Vila Nova e no Atlético-GO, antes de viver sua primeira experiência na Série A pela Chape neste ano.

Durante a temporada 2026, Rafael Lacerda comandou a Chapecoense em 20 jogos, acumulando quatro vitórias, cinco empates e 11 derrotas. Recentemente, conquistou triunfos importantes sobre Corinthians e Fluminense.

Próximo jogo do Vitória

O Vitória recebe o Bragantino às 19h30 do próximo dia 19, uma quinta-feira, no Barradão. A partida, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, deve marcar a estreia de Rafael Lacerda.