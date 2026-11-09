Briga contra o Z-4: confira tabela e confrontos diretos dos ameaçados

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A reta final do Campeonato Brasileiro promete ser agitada, com oito equipes separadas por apenas quatro pontos na parte de baixo da tabela. Além da já rebaixada Chapecoense e do Remo, em situação quase irreversível, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Grêmio, Internacional, Vasco e Esporte Clube Vitória ainda correm riscos.

Depois de um primeiro semestre tranquilo, quando chegou a sonhar alto na competição, o Vitória entrou de vez na briga pela permanência após perder para o Fluminense na 34ª rodada. Embora só dependa das próprias forças para evitar a queda, o time baiano, inevitavelmente, também ficará de olho na concorrência.

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Diante disso, mesmo com apenas quatro rodadas restando no Brasileirão, o torcedor rubro-negro ainda terá muitos jogos para acompanhar. Vale lembrar que algumas dessas partidas serão duelos diretos entre os adversários que estão na mesma briga.

Tabela dos times que brigam contra o rebaixamento

Vitória - 38 pontos / 15º

RB Bragantino (C)

Internacional (F)

Santos (C)

Vasco da Gama (F)

Botafogo - 42 pontos / 11º

Corinthians (F)

São Paulo (C)

Bahia (C)

Santos (F)

Coritiba - 42 pontos / 12º

Santos (C)

Bahia (F)

Flamengo (C)

Palmeiras (F)

Vasco da Gama - 41 pontos / 13º

Chapecoense (F) - jogo atrasado

Internacional (C)

RB Bragantino (F)

Atlético-MG (F)

Vitória (C)

Mirassol - 40 pontos / 14º

Atlético-MG (C)

Fluminense (F)

Athletico (C)

Grêmio (F)

Internacional - 38 pontos / 16º

Vasco da Gama (F)

Vitória (C)

RB Bragantino (C)

Cruzeiro (F)

Corinthians - 37 pontos / 17º

Botafogo (C)

Atlético-MG (F)

Grêmio (C)

Remo (F)

Grêmio - 37 pontos / 18º

Bahia (C)

Santos (F)

Corinthians (F)

Mirassol (C)

Taça do Campeonato Brasileiro - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

Duelos entre os times que brigam contra o rebaixamento

35ª rodada

Corinthians x Botafogo

Vasco x Internacional

36ª rodada

Internacional x Vitória

37ª rodada

Corinthians x Grêmio

38ª rodada