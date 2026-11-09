E.C.VITÓRIA
Briga contra o Z-4: confira tabela e confrontos diretos dos ameaçados
Vitória é um dos times que corre risco de rebaixamento
A reta final do Campeonato Brasileiro promete ser agitada, com oito equipes separadas por apenas quatro pontos na parte de baixo da tabela. Além da já rebaixada Chapecoense e do Remo, em situação quase irreversível, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Grêmio, Internacional, Vasco e Esporte Clube Vitória ainda correm riscos.
Depois de um primeiro semestre tranquilo, quando chegou a sonhar alto na competição, o Vitória entrou de vez na briga pela permanência após perder para o Fluminense na 34ª rodada. Embora só dependa das próprias forças para evitar a queda, o time baiano, inevitavelmente, também ficará de olho na concorrência.
Diante disso, mesmo com apenas quatro rodadas restando no Brasileirão, o torcedor rubro-negro ainda terá muitos jogos para acompanhar. Vale lembrar que algumas dessas partidas serão duelos diretos entre os adversários que estão na mesma briga.
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Tabela dos times que brigam contra o rebaixamento
Vitória - 38 pontos / 15º
- RB Bragantino (C)
- Internacional (F)
- Santos (C)
- Vasco da Gama (F)
Botafogo - 42 pontos / 11º
- Corinthians (F)
- São Paulo (C)
- Bahia (C)
- Santos (F)
Coritiba - 42 pontos / 12º
- Santos (C)
- Bahia (F)
- Flamengo (C)
- Palmeiras (F)
Vasco da Gama - 41 pontos / 13º
- Chapecoense (F) - jogo atrasado
- Internacional (C)
- RB Bragantino (F)
- Atlético-MG (F)
- Vitória (C)
Mirassol - 40 pontos / 14º
- Atlético-MG (C)
- Fluminense (F)
- Athletico (C)
- Grêmio (F)
Internacional - 38 pontos / 16º
- Vasco da Gama (F)
- Vitória (C)
- RB Bragantino (C)
- Cruzeiro (F)
Corinthians - 37 pontos / 17º
- Botafogo (C)
- Atlético-MG (F)
- Grêmio (C)
- Remo (F)
Grêmio - 37 pontos / 18º
- Bahia (C)
- Santos (F)
- Corinthians (F)
- Mirassol (C)
Duelos entre os times que brigam contra o rebaixamento
35ª rodada
- Corinthians x Botafogo
- Vasco x Internacional
36ª rodada
- Internacional x Vitória
37ª rodada
- Corinthians x Grêmio
38ª rodada
- Grêmio x Mirassol
- Vasco x Vitória