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E.C.VITÓRIA

Briga contra o Z-4: confira tabela e confrontos diretos dos ameaçados

Vitória é um dos times que corre risco de rebaixamento

João Grassi
Por
Vitória e Grêmio são dois dos clubes que brigam contra o rebaixamento no Brasileirão
Vitória e Grêmio são dois dos clubes que brigam contra o rebaixamento no Brasileirão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A reta final do Campeonato Brasileiro promete ser agitada, com oito equipes separadas por apenas quatro pontos na parte de baixo da tabela. Além da já rebaixada Chapecoense e do Remo, em situação quase irreversível, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Grêmio, Internacional, Vasco e Esporte Clube Vitória ainda correm riscos.

Depois de um primeiro semestre tranquilo, quando chegou a sonhar alto na competição, o Vitória entrou de vez na briga pela permanência após perder para o Fluminense na 34ª rodada. Embora só dependa das próprias forças para evitar a queda, o time baiano, inevitavelmente, também ficará de olho na concorrência.

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Diante disso, mesmo com apenas quatro rodadas restando no Brasileirão, o torcedor rubro-negro ainda terá muitos jogos para acompanhar. Vale lembrar que algumas dessas partidas serão duelos diretos entre os adversários que estão na mesma briga.

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Tabela dos times que brigam contra o rebaixamento

Vitória - 38 pontos / 15º

  • RB Bragantino (C)
  • Internacional (F)
  • Santos (C)
  • Vasco da Gama (F)

Botafogo - 42 pontos / 11º

  • Corinthians (F)
  • São Paulo (C)
  • Bahia (C)
  • Santos (F)

Coritiba - 42 pontos / 12º

  • Santos (C)
  • Bahia (F)
  • Flamengo (C)
  • Palmeiras (F)

Vasco da Gama - 41 pontos / 13º

  • Chapecoense (F) - jogo atrasado
  • Internacional (C)
  • RB Bragantino (F)
  • Atlético-MG (F)
  • Vitória (C)

Mirassol - 40 pontos / 14º

  • Atlético-MG (C)
  • Fluminense (F)
  • Athletico (C)
  • Grêmio (F)

Internacional - 38 pontos / 16º

  • Vasco da Gama (F)
  • Vitória (C)
  • RB Bragantino (C)
  • Cruzeiro (F)

Corinthians - 37 pontos / 17º

  • Botafogo (C)
  • Atlético-MG (F)
  • Grêmio (C)
  • Remo (F)

Grêmio - 37 pontos / 18º

  • Bahia (C)
  • Santos (F)
  • Corinthians (F)
  • Mirassol (C)
Taça do Campeonato Brasileiro
Taça do Campeonato Brasileiro - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

Duelos entre os times que brigam contra o rebaixamento

35ª rodada

  • Corinthians x Botafogo
  • Vasco x Internacional

36ª rodada

  • Internacional x Vitória

37ª rodada

  • Corinthians x Grêmio

38ª rodada

  • Grêmio x Mirassol
  • Vasco x Vitória
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