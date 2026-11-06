Vitória passa vexame em casa contra o Fluminense e se aproxima do Z-4

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O Esporte Clube Vitória protagonizou, nesta noite de sexta-feira, 6, uma de suas piores atuações na temporada. O Leão da Barra perdeu para o Fluminense pelo placar de 3 a 0, em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileirão, em pleno Barradão.

Os gols do Fluminense foram anotados por Savarino e Canobbio, aos 15 e 42 minutos do primeiro tempo, enquanto Castillo fez o terceiro aos 45 do segundo tempo.

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O jogo foi marcado pela estreia do técnico interino Cléber do Santos, que substitui o recém demitido Jair Ventura.

Protestos nas arquibancadas

Revoltada com a fraca atuação da equipe baiana, a torcida presente nas arquibancadas do Barradão protestou com gritos de "time sem vergonha" e diversas vaias. Apesar do mau momento na temporada, 20.142 pessoas compareceram na partida.

Situação delicada na tabela

Com a derrota, o Vitória se mantém com 38 pontos e agora está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

O time baiano saiu vitorioso em apenas um dos últimos oito compromissos pela Série A, emplacando a pior fase na competição.

Martínez sendo marcado por Thiago Silva em Vitória 0x3 Fluminense - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Vitória 0x3 Fluminense

34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Barradão, em Salvador-BA

Data: 06/11/2026 (sexta-feira)

Horário: 20h

Público: 20.142 pessoas

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Mateus Silva e Lucas Silva (Vitória)

Gols: Savarino, Canobbio e Castillo (Fluminense)

Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Rúben Ismael), Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Lucas Silva), Martínez (Zé Vitor) e Baralhas; Matheuzinho, Erick e Renê (Alex Bruno). Técnico: Cléber dos Santos.

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Renê; Nonato e Hércules; Canobbio (Soteldo), Lucho Acosta (Ganso) e Savarino (Otávio); Hulk (Castillo). Técnico: Marcão.