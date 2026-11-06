VERGONHA!
Vitória passa vexame em casa contra o Fluminense e se aproxima do Z-4
Leão da Barra foi derrotado por 3 a 0, nesta sexta-feira, 6, em pleno Barradão
O Esporte Clube Vitória protagonizou, nesta noite de sexta-feira, 6, uma de suas piores atuações na temporada. O Leão da Barra perdeu para o Fluminense pelo placar de 3 a 0, em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileirão, em pleno Barradão.
Os gols do Fluminense foram anotados por Savarino e Canobbio, aos 15 e 42 minutos do primeiro tempo, enquanto Castillo fez o terceiro aos 45 do segundo tempo.
O jogo foi marcado pela estreia do técnico interino Cléber do Santos, que substitui o recém demitido Jair Ventura.
Protestos nas arquibancadas
Revoltada com a fraca atuação da equipe baiana, a torcida presente nas arquibancadas do Barradão protestou com gritos de "time sem vergonha" e diversas vaias. Apesar do mau momento na temporada, 20.142 pessoas compareceram na partida.
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Situação delicada na tabela
Com a derrota, o Vitória se mantém com 38 pontos e agora está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.
O time baiano saiu vitorioso em apenas um dos últimos oito compromissos pela Série A, emplacando a pior fase na competição.
FICHA TÉCNICA
Vitória 0x3 Fluminense
34ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Barradão, em Salvador-BA
Data: 06/11/2026 (sexta-feira)
Horário: 20h
Público: 20.142 pessoas
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Evandro de Melo Lima (SP)
Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartões amarelos: Mateus Silva e Lucas Silva (Vitória)
Gols: Savarino, Canobbio e Castillo (Fluminense)
Escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Rúben Ismael), Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Lucas Silva), Martínez (Zé Vitor) e Baralhas; Matheuzinho, Erick e Renê (Alex Bruno). Técnico: Cléber dos Santos.
Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Renê; Nonato e Hércules; Canobbio (Soteldo), Lucho Acosta (Ganso) e Savarino (Otávio); Hulk (Castillo). Técnico: Marcão.