Veja datas de jogos da dupla BaVi nas últimas duas rodadas da Série A

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta noite de sexta-feira, 6, a tabela detalhada das rodadas 37 e 38, as duas últimas do Campeonato Brasileiro.

No período, tanto o Esporte Clube Bahia quanto o Esporte Clube Vitória terão um compromisso como mandante e outro fora de casa. Enquanto o Tricolor encara Botafogo e Atlético-MG, o Leão da Barra vai enfrentar Santos e Vasco da Gama.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Bahia

Pela 37ª rodada, o Bahia visita o Botafogo no Estádio Nilton Santos, em 28 de novembro, às 21h de um sábado.

Na sequência, o time de Rogério Ceni retorna para Salvador e recebe o Atlético-MG. Todas as partidas da 38ª rodada serão realizadas no dia 2 de dezembro, uma quarta-feira, às 21h30.

Vitória

O Vitória recebe o Santos na 37ª rodada, no Estádio Manoel Barradas, no dia 29 de novembro, um domingo, às 16h.

Para finalizar a participação no Brasileirão, o Rubro-Negro viaja para enfrentar o Vasco em São Januário. Todos os jogos da 38ª rodada serão realizados no dia 2 de dezembro, uma quarta-feira, às 21h30.

Confira os últimos jogos da dupla BaVi na Série A

37ª rodada

28/11 (sábado), às 18h30 - Botafogo x Bahia - Nilton Santos — Rio de Janeiro (RJ)

29/11 (domingo), às 16h - Vitória x Santos - Barradão — Salvador (BA)

38ª rodada