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ESPORTES

Veja datas de jogos da dupla BaVi nas últimas duas rodadas da Série A

CBF detalhou a tabela das jornadas decisivas do Campeonato Brasileiro

João Grassi
Por
| Atualizada em
Bahia 1x1 Vitória - Brasileirão 2026
Bahia 1x1 Vitória - Brasileirão 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta noite de sexta-feira, 6, a tabela detalhada das rodadas 37 e 38, as duas últimas do Campeonato Brasileiro.

No período, tanto o Esporte Clube Bahia quanto o Esporte Clube Vitória terão um compromisso como mandante e outro fora de casa. Enquanto o Tricolor encara Botafogo e Atlético-MG, o Leão da Barra vai enfrentar Santos e Vasco da Gama.

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Bahia

Pela 37ª rodada, o Bahia visita o Botafogo no Estádio Nilton Santos, em 28 de novembro, às 21h de um sábado.

Na sequência, o time de Rogério Ceni retorna para Salvador e recebe o Atlético-MG. Todas as partidas da 38ª rodada serão realizadas no dia 2 de dezembro, uma quarta-feira, às 21h30.

Vitória

O Vitória recebe o Santos na 37ª rodada, no Estádio Manoel Barradas, no dia 29 de novembro, um domingo, às 16h.

Para finalizar a participação no Brasileirão, o Rubro-Negro viaja para enfrentar o Vasco em São Januário. Todos os jogos da 38ª rodada serão realizados no dia 2 de dezembro, uma quarta-feira, às 21h30.

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Confira os últimos jogos da dupla BaVi na Série A

37ª rodada

  • 28/11 (sábado), às 18h30 - Botafogo x Bahia - Nilton Santos — Rio de Janeiro (RJ)
  • 29/11 (domingo), às 16h - Vitória x Santos - Barradão — Salvador (BA)

38ª rodada

  • 02/12 (quarta), às 21h30 - Bahia x Atlético-MG - Arena Fonte Nova — Salvador (BA)
  • 02/12 (quarta), às 21h30 - Vasco x Vitória - São Januário — Rio de Janeiro (RJ)
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