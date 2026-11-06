Mesmo com derrota, Bahia aumenta chances de ir à Libertadores 2027

Embora tenha sido derrotado pelo Cruzeiro nesta quinta-feira, 5, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia apresentou crescimento nas projeções de classificação para a Libertadores de 2027.



Bahia aumenta chances de classificação para a Libertadores após derrota

De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia possui aproximadamente 45,6% de probabilidade de disputar a próxima edição da competição continental.



O índice representa um aumento de cerca de 1,3 ponto percentual em relação à rodada anterior, quando o Tricolor acumulava 44,3% de chances de classificação após vencer o São Paulo.



Dessa forma, mesmo com a derrota para o Cruzeiro, o Bahia viu suas probabilidades de classificação para a Libertadores aumentarem, principalmente em razão dos resultados negativos de Athletico-PR e Atlético-MG, adversários diretos do Esquadrão na disputa por uma vaga na competição.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja a posição do Bahia no ranking de chances de classificação da UFMG

De acordo com o levantamento da UFMG, Flamengo e Palmeiras aparecem na liderança das projeções, ambos com 100% de probabilidade de classificação. Na sequência, estão Cruzeiro, com 99,93%, e Fluminense, com 77,8%.



O Bahia ocupa a 6ª colocação, com 45,6% de chances, atrás apenas de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Athletico-PR.



Confira o ranking:

Flamengo - 100%

Palmeiras - 100%

Cruzeiro - 99,93%

Fluminense - 77,8%

Athletico-PR - 60,3%

Bahia - 45,6%

Atlético-MG - 13,7%

Santos - 1,4%

Bragantino - 1,2%

São Paulo - 0,046%

Vasco - 0,023%



Bahia segue na sexta posição e fica a um ponto do G-4

Apesar do resultado negativo diante do Cruzeiro, o Bahia permaneceu na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, apenas um atrás do Fluminense, atual quarto colocado e primeiro clube dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027.



A equipe carioca, no entanto, ainda entrará em campo nesta rodada e poderá ampliar a vantagem sobre o Tricolor na classificação.



Quando será o próximo jogo do Bahia pelo Brasileirão?

O Bahia só voltará a campo no dia 18 de novembro, após a pausa para a Data Fifa. Na ocasião, o Tricolor enfrentará o Grêmio, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.