BRASILEIRÃO 2026
Mesmo com derrota, Bahia aumenta chances de ir à Libertadores 2027
Derrotas de Athletico-PR e Atlético-MG favoreceram o Esquadrão
Embora tenha sido derrotado pelo Cruzeiro nesta quinta-feira, 5, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia apresentou crescimento nas projeções de classificação para a Libertadores de 2027.
Bahia aumenta chances de classificação para a Libertadores após derrota
De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia possui aproximadamente 45,6% de probabilidade de disputar a próxima edição da competição continental.
O índice representa um aumento de cerca de 1,3 ponto percentual em relação à rodada anterior, quando o Tricolor acumulava 44,3% de chances de classificação após vencer o São Paulo.
Dessa forma, mesmo com a derrota para o Cruzeiro, o Bahia viu suas probabilidades de classificação para a Libertadores aumentarem, principalmente em razão dos resultados negativos de Athletico-PR e Atlético-MG, adversários diretos do Esquadrão na disputa por uma vaga na competição.
Veja a posição do Bahia no ranking de chances de classificação da UFMG
De acordo com o levantamento da UFMG, Flamengo e Palmeiras aparecem na liderança das projeções, ambos com 100% de probabilidade de classificação. Na sequência, estão Cruzeiro, com 99,93%, e Fluminense, com 77,8%.
O Bahia ocupa a 6ª colocação, com 45,6% de chances, atrás apenas de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Athletico-PR.
Confira o ranking:
- Flamengo - 100%
- Palmeiras - 100%
- Cruzeiro - 99,93%
- Fluminense - 77,8%
- Athletico-PR - 60,3%
- Bahia - 45,6%
- Atlético-MG - 13,7%
- Santos - 1,4%
- Bragantino - 1,2%
- São Paulo - 0,046%
- Vasco - 0,023%
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Bahia segue na sexta posição e fica a um ponto do G-4
Apesar do resultado negativo diante do Cruzeiro, o Bahia permaneceu na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, apenas um atrás do Fluminense, atual quarto colocado e primeiro clube dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027.
A equipe carioca, no entanto, ainda entrará em campo nesta rodada e poderá ampliar a vantagem sobre o Tricolor na classificação.
Quando será o próximo jogo do Bahia pelo Brasileirão?
O Bahia só voltará a campo no dia 18 de novembro, após a pausa para a Data Fifa. Na ocasião, o Tricolor enfrentará o Grêmio, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.