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ATENÇÃO, SÓCIO DO BAHIA!

Eleição do Bahia: sócios têm prazo para realizar cadastro obrigatório

Procedimento é obrigatório para associados aptos a votar na eleição da Diretoria Executiva

Téo Mazzoni
Por
Clube disponibilizou uma plataforma específica para o cadastramento
Clube disponibilizou uma plataforma específica para o cadastramento - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia – Associação definiu o dia 18 de novembro de 2026 como prazo final para que os associados aptos a votar realizem o cadastro da biometria facial. O procedimento será obrigatório para quem deseja participar da eleição da Diretoria Executiva, marcada para o dia 5 de dezembro de 2026.

A medida tem como objetivo garantir que os sócios estejam devidamente cadastrados e habilitados para exercer o direito ao voto no processo eleitoral do clube.

Como fazer o cadastro da biometria facial no Bahia?

De acordo com o Bahia Associação, o procedimento deverá ser realizado por meio de uma plataforma disponibilizada pelo próprio clube. Para facilitar o acesso dos associados, a entidade também criou um espaço específico em seu site, onde será possível concluir o cadastro.

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Os sócios que pretendem participar da votação devem ficar atentos ao prazo e evitar deixar o procedimento para os últimos dias, garantindo que a biometria facial seja registrada dentro do período estabelecido.

Quando será a eleição do Bahia?

A votação para escolha da Diretoria Executiva do Esporte Clube Bahia – Associação acontecerá no dia 5 de dezembro de 2026.

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Esporte Clube Bahia Esporte Clube Bahia — Associação

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