Ceni admite que Bahia ainda está atrás dos principais clubes do Brasil

O técnico Rogério Ceni reconheceu que o Esporte Clube Bahia ainda precisa evoluir para alcançar o patamar dos principais clubes do Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 3 a 2 para o Cruzeiro, na noite desta quinta-feira, 5, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 34ª rodada da competição, o treinador avaliou que algumas equipes estão em um nível superior ao do Esquadrão e mais preparadas para disputar as primeiras posições da tabela.



Durante a entrevista coletiva, Ceni afirmou que o Bahia consegue competir e, em determinados momentos, igualar as ações contra adversários mais fortes, mas ainda encontra dificuldades para transformar esse desempenho em resultados positivos. Na avaliação do comandante tricolor, a diferença de qualidade e preparação de alguns elencos tem sido um obstáculo para a equipe na disputa pelas primeiras colocações.

Existem equipes que ainda estão em um nível acima do nosso. Infelizmente, conseguimos competir, igualar as ações e até sair momentaneamente na frente, mas há times que parecem estar um pouco acima de nós Rogério Ceni - técnico do Bahia

O treinador também destacou que o Bahia tenta diminuir essa distância por meio da competitividade e da criação de oportunidades, mas reconheceu que alguns concorrentes apresentam condições melhores para brigar pelo topo da classificação.



“Tentamos diminuir essa diferença com competitividade, luta e com a maneira como podemos criar oportunidades. Às vezes, porém, não conseguimos superar adversários que talvez estejam mais preparados hoje para brigar pela primeira, segunda ou terceira posição do campeonato”, completou.

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Ceni compara desempenho do Bahia em 2025 e 2026

Para contextualizar a avaliação, Rogério Ceni comparou os resultados do Bahia contra equipes que brigam na parte de cima da tabela nas duas últimas temporadas. O técnico lembrou que, em 2025, o Esquadrão conseguiu vencer Palmeiras e Flamengo, enquanto, neste ano, o Athletico-PR foi o único adversário desse grupo superado pela equipe.



“No ano passado, vencemos o Palmeiras duas vezes e também ganhamos do Flamengo. Acho que foi uma temporada em que conseguimos enfrentar melhor os adversários que estão na parte de cima da tabela. Neste ano, realmente, a única equipe desse grupo que vencemos foi o Athletico-PR”, analisou.



Ceni também citou as dificuldades do Bahia em outros confrontos contra concorrentes da parte superior da classificação. Apesar de reconhecer uma boa atuação diante do Palmeiras em casa, o treinador ressaltou que a equipe não conseguiu repetir o desempenho nos demais duelos.



Não conseguimos apresentar boas atuações contra alguns desses adversários. Fizemos um jogo muito bom contra o Palmeiras, em casa, mas perdemos os outros dois confrontos Ceni - treinador do Bahia



O comandante ainda avaliou que o Bahia tem conseguido terminar entre os oito primeiros colocados nos últimos anos, mas admitiu que o clube precisa dar mais um passo para se estabelecer entre os quatro melhores do campeonato: “Como você falou, nos últimos três anos temos conseguido terminar entre os oito primeiros. Mas ainda falta um pouco para nos colocarmos objetivamente entre os quatro primeiros colocados”, disse.



Ceni aponta erros do Bahia na derrota para o Cruzeiro

Além da avaliação sobre o nível competitivo do elenco, Rogério Ceni analisou os fatores que contribuíram para a derrota no Mineirão. O treinador criticou a mudança de comportamento do Bahia depois de abrir o placar e afirmou que a equipe deixou de controlar a partida ao abandonar a troca de passes e a manutenção da posse de bola.

Não sei por que mudamos depois de marcar. Não tivemos mais a bola, não conseguimos trocar cinco passes e mudamos nosso comportamento simplesmente pelo fato de o gol ter acontecido Rogério Ceni - comandante tricolor

Ceni reforçou que o Bahia precisa manter sua proposta de jogo independentemente do resultado, sem recuar automaticamente depois de construir uma vantagem.



“Não adianta fazer um gol e, depois, recuar sem entender exatamente o motivo. Não é uma decisão objetiva de recuar para contra-atacar. Nós tínhamos uma maneira de jogar, independentemente do resultado, mas mudamos nosso comportamento depois de marcar”, acrescentou.

O treinador também reconheceu problemas no sistema defensivo e admitiu que pode rever a estrutura tática utilizada pela equipe. Segundo ele, o Bahia tem encontrado dificuldades no balanço defensivo e concedido mais espaços aos adversários.



“Mas estamos encontrando algumas dificuldades no balanço defensivo e deixando mais espaços do que o normal. Preciso repensar se vale a pena voltar ao modelo que utilizávamos antes, com três jogadores mais consistentes pelo meio, ou avaliar o que podemos melhorar nesse 4-4-2 quando defendemos em bloco baixo”, explicou.

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Bahia terá quatro jogos para buscar vaga na Libertadores

Com quatro rodadas restantes no Campeonato Brasileiro, o Bahia ainda tem compromissos contra Grêmio, Coritiba, Botafogo e Atlético-MG. Rogério Ceni projetou uma reta final difícil, destacando que todos os adversários têm objetivos importantes em disputa.



“Será um final de campeonato dramático e difícil, porque todos os adversários têm objetivos em disputa”, afirmou.



Para o treinador, a equipe precisará corrigir os problemas apresentados nas últimas partidas e elevar o nível de concentração para buscar os resultados necessários na reta decisiva: “Precisamos vencer, melhorar a parte física e mental, especialmente a concentração, e competir ao máximo”, concluiu.

Qual é a situação do Bahia na Série A e quando é o próximo jogo?

Com a derrota para o Cruzeiro, o Bahia permaneceu na 6ª colocação, com 53 pontos. O próximo compromisso será contra o Grêmio, no dia 18 de novembro, às 21h30, na Arena do Grêmio, pela 35ª rodada do Brasileirão.