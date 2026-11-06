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Rodrigo Nestor pede “gás final” ao Bahia por vaga na Libertadores

Meio-campista destacou a importância de aumentar o esforço nos quatro jogos restantes da Série A

Téo Mazzoni
Por
Rodrigo Nestor destacou a importância do “gás final” do Bahia
Rodrigo Nestor destacou a importância do “gás final” do Bahia - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Após a derrota para o Cruzeiro, nesta quinta-feira, 5, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o meio-campista Rodrigo Nestor projetou a reta final do Esporte Clube Bahia na competição.

Faltando quatro jogos para o fim do Brasileirão, o Bahia tem como objetivo conquistar uma vaga na Libertadores de 2027. Para alcançar a classificação, o Tricolor terá pela frente três adversários que estão na parte de baixo da tabela (Grêmio, Coritiba e Botafogo), além de um concorrente direto na briga pelo G-4: o Atlético-MG.

Para Rodrigo Nestor, no entanto, todas as partidas serão complicadas. O meio-campista ressaltou que este é o momento de dar o “gás final” na busca pelo retorno à Libertadores.

“Faltam quatro jogos, e acho que todos serão muito difíceis, independentemente de ser uma equipe que esteja brigando pela Libertadores ou contra o rebaixamento. É muito complicado, mas agora é o sprint final, o gás final. Temos duas partidas em casa e, depois dessa Data Fifa, um jogo fora. Vamos fazer de tudo para conquistar os três pontos em cada partida”, afirmou o jogador.

É uma corrida em que agora você precisa ter mais fome, em que sua barriga precisa estar vazia para conseguir alcançar seu objetivo Rodrigo Nestor - jogador do Bahia

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Nestor aponta falta de concentração do Bahia contra o Cruzeiro

Sobre a derrota para o Cruzeiro, Nestor avaliou que faltou concentração ao Bahia para administrar o resultado. O jogador lembrou que a equipe sofreu o gol de empate nos acréscimos do primeiro tempo e voltou a cometer erros na etapa complementar.

“Sofremos o gol faltando, se não me engano, um minuto para acabar o primeiro tempo [...] Voltamos bem para o segundo tempo também, mas pecamos em alguns pontos, principalmente na concentração. Quando falo isso, me refiro à equipe como um todo”, pontuou o meio-campista.

Rodrigo Nestor também afirmou que, em sua avaliação, o Bahia teve uma boa atuação diante do Cruzeiro, mas lamentou que esse desempenho ainda não tenha sido suficiente para garantir resultados positivos. “Acho que, neste jogo, a equipe se portou bem, mas isso não está sendo suficiente. Vínhamos em uma boa evolução, mas pecamos”, concluiu.

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Quando será o próximo jogo do Bahia?

O Bahia só voltará a campo no dia 18 de novembro, após a pausa para a Data Fifa. Na ocasião, o Tricolor enfrentará o Grêmio, às 21h30, em Porto Alegre (RS), na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Qual é a situação do Bahia na Série A?

Após a derrota para o Cruzeiro, o Bahia permaneceu na 6ª posição do Brasileirão, com 53 pontos, a apenas um do Fluminense, primeiro clube dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027. No entanto, a equipe carioca ainda entrará em campo nesta rodada.

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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia Rodrigo Nestor

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