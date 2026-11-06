Após virada, Luciano Juba expõe problema do Bahia contra o Cruzeiro

O lateral-esquerdo Luciano Juba lamentou a virada sofrida pelo Esporte Clube Bahia diante do Cruzeiro, nesta quinta-feira, 5, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Após o apito final, o camisa 46 destacou a qualidade apresentada pelo Bahia enquanto conseguiu impor seu ritmo de jogo, inclusive na construção da jogada que resultou no gol de Kike Olivera, responsável por abrir o placar. No entanto, o jogador demonstrou preocupação com as dificuldades da equipe quando estava sem a posse de bola.



“Acho que a gente já sabia que o jogo ia ser muito difícil, né? O time do Cruzeiro é muito bom, então a gente sabia da dificuldade que ia ter aqui, mas também conhecia a nossa capacidade e o que a gente podia fazer de bom. Quando colocamos a bola no chão e impusemos nosso ritmo de jogo, conseguimos fazer boas jogadas. Infelizmente, quando não conseguimos ficar com a bola, tomamos alguns gols e não conseguimos voltar”, afirmou o lateral-esquerdo.



Apesar da tristeza pelo resultado, Luciano Juba garantiu que o grupo segue focado no principal objetivo da temporada: garantir o retorno do Bahia à Libertadores após o encerramento da Série A do Campeonato Brasileiro.

“Estamos tristes, mas agora é levantar a cabeça, descansar e, depois, começar a focar no próximo jogo para conquistar o nosso objetivo (ir à Libertadores)”, destacou o jogador.





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Quando será o próximo jogo do Bahia?

O Bahia só voltará a campo no dia 18 de novembro, após a pausa para a Data Fifa. Na ocasião, o Tricolor enfrentará o Grêmio, às 21h30, em Porto Alegre (RS), na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Qual é a situação do Bahia na Série A?

Após a derrota para o Cruzeiro, o Bahia permaneceu na 6ª posição do Brasileirão, com 53 pontos, a apenas um do Fluminense, primeiro clube dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027. No entanto, a equipe carioca ainda entrará em campo nesta rodada.