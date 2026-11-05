Bahia abre o placar, leva virada e vê chance de ouro pelo G-4 escapar

Em um “duelo de seis pontos” pelo G-4 do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia foi derrotado pelo Cruzeiro. Nesta quinta-feira, 5, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o Esquadrão até abriu o placar, mas sofreu a virada por 3 a 2, em partida válida pela 34ª rodada da competição.



Com o resultado, o Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, permaneceu na 6ª posição do Brasileirão, com os mesmos 53 pontos, e desperdiçou uma boa oportunidade de entrar no G-4, já que os adversários diretos foram derrotados na rodada. O Esquadrão segue a apenas um ponto do Fluminense, primeiro clube dentro da zona de classificação para a Libertadores, mas o rival carioca ainda entrará em campo nesta rodada.

Como foi o jogo?

Apesar da superioridade do Cruzeiro durante boa parte do primeiro tempo, foi o Bahia que abriu o placar, com um verdadeiro golaço. Já na reta final da etapa inicial, Kike Olivera balançou as redes após uma bela jogada individual pelo lado direito do ataque, com direito a uma “tabaca” em Zé Lucas e um chute quase sem ângulo, sem chances para o goleiro Otávio.

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Kike Olivera marcou o gol do Bahia - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Cruzeiro, porém, chegou ao empate antes mesmo do fim do primeiro tempo. Nos acréscimos, após uma boa trama com Keny Arroyo, Kaio Jorge estufou as redes tricolores, contando com uma “ajudinha” do goleiro Ronaldo, que viu a bola passar por baixo de seu corpo.



Na segunda etapa, o Cruzeiro teve uma chance de ouro para virar o placar. Após revisão do VAR, o árbitro Rafael Klein assinalou um pênalti para a Raposa devido a um puxão de camisa de Rodrigo Nestor em Vinã dentro da área. O artilheiro Kaio Jorge foi para a cobrança, mas isolou a bola depois de escorregar no momento do chute.



A virada do Cruzeiro, no entanto, veio pouco tempo depois. Em um contra-ataque fulminante, Kaio Jorge tocou para Arroyo, que cruzou de trivela para Bruno Rodrigues balançar as redes de peixinho.



Para sacramentar a derrota do Bahia, o Cruzeiro ainda marcou o terceiro gol. Já no fim da etapa complementar, Kaio Jorge balançou as redes mais uma vez, desta vez com um golaço: o atacante deu uma linda caneta em Marcos Victor e estufou as redes do goleiro Ronaldo.



No fim da partida, o atacante Alejo Véliz descontou, encerrando um jejum de sete jogos sem marcar, mas o gol não foi suficiente para evitar a derrota do Bahia.

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Quando é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia só voltará a campo no dia 18 de novembro, após a pausa para a Data Fifa. Na ocasião, o Tricolor enfrentará o Grêmio, às 21h30, em Porto Alegre (RS), na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Ficha técnica

Cruzeiro x Bahia

Competição : Campeonato Brasileiro – 34ª rodada

: – 34ª rodada Local : Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Data : 5 de novembro de 2026

: 5 de novembro de 2026 Horário : 21h30 (de Brasília)

: 21h30 (de Brasília) Árbitro : Rafael Rodrigo Klein (RS)

: Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistente 1 : Bruno Boschilia (PR)

: Bruno Boschilia (PR) Assistente 2 : Gizeli Casaril (SC)

: Gizeli Casaril (SC) Quarto árbitro : Gustavo Ervino Bauermann (SC)

: Gustavo Ervino Bauermann (SC) VAR : Wagner Reway (SC)

Escalações de Cruzeiro x Bahia