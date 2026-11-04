Sem marcar há sete jogos, Alejo Véliz explica nova função no Bahia

Às vésperas do duelo entre Cruzeiro e Esporte Clube Bahia, nesta quinta-feira, 5, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Alejo Véliz concedeu entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila (BA).



Alejo Véliz explica função diferente no esquema de Rogério Ceni

Durante a entrevista, o argentino, que atravessa um jejum de sete jogos sem balançar as redes, explicou a função que tem desempenhado no sistema tático do técnico Rogério Ceni. De acordo com o camisa 9, apesar de atuar como centroavante, seu “trabalho é diferente” neste momento.

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“Sou um centroavante que gosta muito de ficar dentro da área, mas agora meu trabalho é diferente: correr um pouquinho mais, fechar os espaços e fazer os movimentos para que os outros companheiros também tenham oportunidade Alejo Véliz - atacante do Bahia

Rogério Ceni destaca trabalho de Alejo Véliz, mas cobra gols

Na última quarta-feira, 28, após o triunfo do Bahia sobre o São Paulo, o comandante tricolor já havia destacado o papel de Véliz dentro de seu sistema de jogo, mesmo com o atacante sem conseguir contribuir com gols nas últimas partidas.



Apesar de valorizar a participação do argentino na estratégia da equipe, Ceni ressaltou que espera que o camisa 9 também consiga balançar as redes com mais frequência.



“Acho que ele não conseguiu ter oportunidade, hoje (contra o São Paulo) ele não teve uma chance real, mas abriu muito espaço para Kike, para Pulga, para infiltrações de Jean Lucas. Ele é um jogador que deixa tudo em campo, faz um serviço que não podemos deixar de destacar. [...] Claro que queremos ver o nove fazendo gols, mas ele vem trabalhando pelo time com ele pode", explicou Rogério Ceni.



Números de Alejo Véliz pelo Bahia

Desde que chegou ao Bahia, em julho, Alejo Véliz soma três gols e uma assistência em 14 partidas disputadas.