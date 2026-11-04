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PIVETES DE AÇO

Joias do Bahia vão à Inglaterra para intercâmbio no Manchester City

Leônidas, Daniel David e Lyan viajarão à Inglaterra entre novembro e dezembro

Téo Mazzoni
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Leônidas, Daniel David e Lyan viajarão à Inglaterra entre novembro e dezembro para participar de um intercâmbio de formação no clube inglês
Leônidas, Daniel David e Lyan viajarão à Inglaterra entre novembro e dezembro para participar de um intercâmbio de formação no clube inglês - Foto: Divulgação / EC Bahia

Três jovens promessas das categorias de base do Esporte Club Bahia terão a oportunidade de vivenciar de perto a estrutura de um dos principais clubes do futebol mundial. Por meio da integração com o Grupo City, o Esquadrão levará Leônidas, Daniel David e Lyan à Inglaterra para um período de intercâmbio no Manchester City, programado para acontecer entre 29 de novembro e 14 de dezembro.

Durante a estadia no clube inglês, os jogadores participarão de atividades de treinamento, terão contato com uma metodologia diferente de formação e poderão acompanhar de perto a rotina de profissionais e atletas do Manchester City. A iniciativa faz parte do processo de desenvolvimento das categorias de base do Bahia, com foco na formação esportiva e pessoal dos jovens talentos.

Esse intercâmbio é uma oportunidade importante para o desenvolvimento dos três atletas. Eles vão conhecer de perto a rotina de formação do Manchester City, treinar em um ambiente diferente, vivenciar uma nova cultura, uma nova lingua e voltar com experiências que contribuem para o crescimento de cada um, como pessoas e como jogadores. É uma possibilidade que a integração do Bahia ao City Football Group oferece aos nossos Pivetes de Aço Marcelo teixeira - diretor executivo da base do Bahia

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Jovens convocados para as seleções brasileiras

Os três representantes tricolores já acumulam experiências com as categorias de base da Seleção Brasileira. Zagueiro, Leônidas foi chamado em 2025 para a equipe Sub-15, na mesma ocasião em que Daniel David recebeu sua primeira convocação.

Atacante, Daniel voltou a vestir a camisa do Brasil em 2026, desta vez pela categoria Sub-16. Lyan, que também atua no setor ofensivo, igualmente já recebeu uma oportunidade na Seleção Brasileira. Neste ano, o jogador foi convocado para a equipe Sub-17.

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Bahia mantém intercâmbios com clubes do Grupo City

A viagem dos três Pivetes de Aço dá continuidade a uma série de experiências internacionais proporcionadas pelo Bahia desde sua integração ao City Football Group.

Em 2023, Roger Gabriel participou de treinamentos no Manchester City e no Girona, da Espanha. Já em 2024, Ruan Pablo esteve no clube inglês, enquanto Sidney teve a oportunidade de conhecer a estrutura do Lommel SK, da Bélgica.

Mais recentemente, em abril deste ano, Jonathan Marinho e Ruan Victor participaram de atividades ao lado da equipe Sub-18 do Manchester City.

Assim como nas iniciativas anteriores, o intercâmbio de Leônidas, Daniel David e Lyan terá finalidade exclusivamente formativa. A viagem não representa um período de avaliação ou testes, mas uma oportunidade de ampliar o repertório dos atletas e agregar novas experiências ao trabalho de formação desenvolvido pelo Bahia.

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Esporte Clube Bahia grupo city Pivetes de Aço

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