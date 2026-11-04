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BRASILEIRÃO 2026

Adversário do Bahia, Cruzeiro está invicto em casa há quase 4 meses

Esquadrão visita o Mineirão nesta quinta-feira, 5, no Mineirão

Téo Mazzoni
Por
Esquadrão visita o Mineirão nesta quinta-feira, 5, e tenta encerrar sequência invicta dos mineiros, além de quebrar tabu histórico
Esquadrão visita o Mineirão nesta quinta-feira, 5, e tenta encerrar sequência invicta dos mineiros, além de quebrar tabu histórico - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, 5, às 21h30, para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), em duelo válido pela 34ª rodada da competição. O desafio será encarar uma equipe que não perde em casa há quase 4 meses.

A última derrota da Raposa como mandante nesta temporada aconteceu no dia 26 de julho, quando foi superada pelo Botafogo, pela 20ª rodada da Série A. Desde então, o time mineiro disputou oito partidas no Mineirão, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, somando seis vitórias e dois empates.

Confira a sequência invicta do Cruzeiro em casa:

  • 23/10/2026: Cruzeiro 1 x 0 Remo — Brasileirão
  • 07/10/2026: Cruzeiro 2 x 0 São Paulo — Brasileirão
  • 06/09/2026: Cruzeiro 3 x 1 Athletico Paranaense — Brasileirão
  • 25/08/2026: Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG — Copa do Brasil
  • 22/08/2026: Cruzeiro 2 x 1 Flamengo — Brasileirão
  • 12/08/2026: Cruzeiro 1 x 1 Flamengo — Libertadores
  • 09/08/2026: Cruzeiro 3 x 1 Mirassol — Brasileirão
  • 05/08/2026: Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense — Copa do Brasil

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A invencibilidade como mandante, inclusive, ajudou o Cruzeiro a subir na tabela do Campeonato Brasileiro e alcançar a 3ª colocação, com 57 pontos. O Bahia, por sua vez, aparece três posições atrás, em 6º lugar, com 53 pontos.

O Tricolor pretende encerrar a sequência invicta da Raposa no Mineirão e, ao mesmo tempo, diminuir a distância para o adversário na tabela. O confronto ganha ainda mais importância por se tratar de um duelo direto na disputa por uma vaga no G-4.

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Tabu pode atrapalhar a vida do Bahia

A missão do Bahia, no entanto, não será fácil. Além de enfrentar uma equipe que acumula uma longa invencibilidade no Mineirão em 2026, o Esquadrão também precisa superar um tabu que já dura mais de uma década: a última vitória tricolor sobre o Cruzeiro como visitante aconteceu em 2013.

Na ocasião, pela 37ª rodada daquela edição do Campeonato Brasileiro, Marquinhos Gabriel e Anderson Talisca marcaram nos acréscimos e garantiram o triunfo do Tricolor de Aço. O resultado foi fundamental para assegurar a permanência do Bahia na elite do futebol nacional, enquanto o Cruzeiro já havia conquistado o título daquela edição do campeonato.

Desde então, as equipes se enfrentaram oito vezes com mando de campo da Raposa, e o Bahia não conseguiu voltar a vencer.

Confira o retrospecto:

  • 17/04/2025: Cruzeiro 3 x 0 Bahia — Derrota
  • 18/10/2024: Cruzeiro 1 x 1 Bahia — Empate
  • 25/10/2023: Cruzeiro 3 x 0 Bahia — Derrota
  • 23/07/2022: Cruzeiro 1 x 0 Bahia — Derrota
  • 03/11/2019: Cruzeiro 1 x 1 Bahia — Empate
  • 19/08/2018: Cruzeiro 1 x 1 Bahia — Empate
  • 17/09/2017: Cruzeiro 1 x 0 Bahia — Derrota
  • 11/09/2014: Cruzeiro 2 x 1 Bahia — Derrota

Raposa atravessa boa fase na Série A

Além dos números favoráveis como mandante, o Cruzeiro chega ao confronto em bom momento no Campeonato Brasileiro. A equipe mineira acumula três vitórias consecutivas na competição, incluindo o triunfo sobre o Atlético-MG no clássico da última rodada.

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Brasileirão 2026 Cruzeiro Esporte Clube Bahia

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