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BRASILEIRÃO 2026

Cruzeiro x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Tricolor visita a Raposa nesta quinta-feira, 5, no Mineirão, em confronto direto pelo G-4

Téo Mazzoni
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Tricolor visita a Raposa nesta quinta-feira, 5, no Mineirão, em confronto direto na disputa por uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro
Tricolor visita a Raposa nesta quinta-feira, 5, no Mineirão, em confronto direto na disputa por uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia volta a campo nesta quinta-feira, 5, às 21h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O duelo é um confronto direto na disputa por uma vaga no G-4 do Brasileirão.

Como chega o Bahia?

O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, chega para o confronto após voltar a vencer na última rodada, quando superou o São Paulo, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e se aproximou novamente do G-4.

Com o triunfo, o Esquadrão subiu para a 6ª posição na tabela da Série A, com 53 pontos conquistados, apenas um a menos que o Fluminense, primeiro time dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027.

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Como chega o Cruzeiro?

Já o Cruzeiro, comandado pelo técnico Artur Jorge, chega embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas, incluindo o triunfo sobre o Atlético-MG, no clássico da última rodada.

Em bom momento, a Raposa ocupa atualmente a 3ª colocação do Brasileirão, com 57 pontos, quatro a mais que o Bahia.

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Onde assistir a Cruzeiro x Bahia?

  • A partida entre Cruzeiro e Bahia terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video (streaming).

Desfalques de Cruzeiro x Bahia

Cruzeiro

  • Willian (suspenso);
  • Matheus Pereira (suspenso);
  • Villalba (suspenso);
  • Wesley (suspenso).

Bahia

Prováveis escalações

Cruzeiro: Otávio; Fagner, J. Marcelo, Jonathan e Rojas (Viña); Zé Lucas, Lucas Romero, Gerson e Bruno Rodrigues; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno (Kanu) e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Palpites para Cruzeiro x Bahia

  • Gustavo Nascimento: Cruzeiro 2 x 0 Bahia;
  • Marcos Valença: Cruzeiro 1 x 1 Bahia;
  • João Grassi: Cruzeiro 2 x 1 Bahia.

Arbitragem de Cruzeiro x Bahia

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
  • Assistente 1: Bruno Boschilia (PR);
  • Assistente 2: Gizeli Casaril (SC);
  • Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);
  • VAR: Wagner Reway (SC).
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Brasileirão 2026 Cruzeiro Esporte Clube Bahia

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