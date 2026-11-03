BRASILEIRÃO 2026
Cruzeiro x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Tricolor visita a Raposa nesta quinta-feira, 5, no Mineirão, em confronto direto pelo G-4
O Esporte Clube Bahia volta a campo nesta quinta-feira, 5, às 21h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O duelo é um confronto direto na disputa por uma vaga no G-4 do Brasileirão.
Como chega o Bahia?
O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, chega para o confronto após voltar a vencer na última rodada, quando superou o São Paulo, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e se aproximou novamente do G-4.
Com o triunfo, o Esquadrão subiu para a 6ª posição na tabela da Série A, com 53 pontos conquistados, apenas um a menos que o Fluminense, primeiro time dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027.
Como chega o Cruzeiro?
Já o Cruzeiro, comandado pelo técnico Artur Jorge, chega embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas, incluindo o triunfo sobre o Atlético-MG, no clássico da última rodada.
Em bom momento, a Raposa ocupa atualmente a 3ª colocação do Brasileirão, com 57 pontos, quatro a mais que o Bahia.
Leia Também:
Onde assistir a Cruzeiro x Bahia?
- A partida entre Cruzeiro e Bahia terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video (streaming).
Desfalques de Cruzeiro x Bahia
Cruzeiro
- Willian (suspenso);
- Matheus Pereira (suspenso);
- Villalba (suspenso);
- Wesley (suspenso).
Bahia
- Kauê Furquim (convocado para a Seleção Brasileira Sub-17);
- Léo Vieira (lesionado).
Prováveis escalações
Cruzeiro: Otávio; Fagner, J. Marcelo, Jonathan e Rojas (Viña); Zé Lucas, Lucas Romero, Gerson e Bruno Rodrigues; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno (Kanu) e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
Palpites para Cruzeiro x Bahia
- Gustavo Nascimento: Cruzeiro 2 x 0 Bahia;
- Marcos Valença: Cruzeiro 1 x 1 Bahia;
- João Grassi: Cruzeiro 2 x 1 Bahia.
Arbitragem de Cruzeiro x Bahia
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
- Assistente 1: Bruno Boschilia (PR);
- Assistente 2: Gizeli Casaril (SC);
- Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);
- VAR: Wagner Reway (SC).