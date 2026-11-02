Bahia fica sem promessa da base nos últimos cinco jogos da Série A

O Esporte Clube Bahia sofrerá com o desfalque de uma de suas joias da base na reta final do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Kauê Furquim, que não estará à disposição do técnico Rogério Ceni nas últimas cinco rodadas da Série A.





Convocado para defender a Seleção Brasileira no Mundial Sub-17, Kauê Furquim ficará fora dos últimos cinco compromissos do Tricolor na Série A - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Atacante vai disputar a Copa do Mundo Sub-17

O jovem de 17 anos foi convocado pelo treinador Dudu Patetuci para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17, que será realizada no Catar, entre os dias 19 de novembro e 13 de dezembro. A apresentação está prevista para esta terça-feira, 3, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde o grupo dará início à preparação para o Mundial. A delegação embarca para o Catar no dia 14 do mesmo mês.



Desta forma, Kauê Furquim é um desfalque confirmado para as rodadas finais do Brasileirão, justamente em meio à luta do Bahia para garantir uma vaga na Libertadores de 2027.





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Atacante vai perder cinco jogos do Bahia no Brasileirão

A joia da base tricolor perderá os confrontos contra Cruzeiro, já nesta quinta-feira, 5, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, além dos duelos diante de Grêmio, Coritiba, Botafogo e Atlético-MG.



Kauê Furquim soma 14 jogos pela equipe principal do Bahia na atual temporada, com dois gols marcados e uma assistência. No entanto, o atacante não entra em campo sob o comando do técnico Rogério Ceni há mais de um mês, desde a derrota para o Athletico, pela 28ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Esquadrão conseguiu a liberação do atleta junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Qual é a situação do Bahia na Série A?

O Bahia ocupa atualmente a sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos conquistados — apenas um a menos que o Fluminense, primeiro time dentro do G-4, que garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027.