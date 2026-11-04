BRASILEIRÃO 2026
Denúncia pode tirar artilheiro do Cruzeiro de duelo contra o Bahia
Atacante pode ser suspenso às vésperas do confronto com o Esquadrão
O atacante Kaio Jorge foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por provocar o Atlético-MG no clássico disputado na última quinta-feira, 29, pelo Campeonato Brasileiro, e poderá desfalcar o Cruzeiro na partida contra o Esporte Clube Bahia.
Kaio Jorge pode desfalcar o Cruzeiro contra o Bahia
O jogador foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de um a seis jogos por "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código". Dessa forma, caso seja punido, o atacante não ficará à disposição do técnico Artur Jorge para enfrentar o Esquadrão.
Kaio Jorge foi o autor do gol da vitória do Cruzeiro e provocou o rival durante e após a partida. Em um dos momentos, pediu silêncio aos torcedores do Atlético-MG, fez um gesto de pequeno em direção às arquibancadas e chamou a Arena MRV de "minha casa". Após o apito final, o atacante ainda jogou arroz no chão, em uma simulação de milho.
O julgamento está marcado para esta quinta-feira, 5, às 14h, no mesmo dia do confronto entre Cruzeiro e Bahia, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30, pela 34ª rodada do Brasileirão.
Atacante é a principal arma ofensiva do Cruzeiro
Em 2026, Kaio Jorge é o artilheiro do Cruzeiro, com 22 gols marcados, em 46 partidas disputadas, além de também já ter contribuído com quatro assistências na temporada. O atacante possui uma diferença de oito gols para Matheus Pereira, segundo maior goleador da Raposa no ano, que soma 14 bolas na rede.
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Wesley também foi denunciado pelo STJD
Além de Kaio Jorge, o atacante Wesley também foi denunciado e poderá desfalcar a equipe celeste contra o Bahia caso seja considerado culpado pelo STJD.
Na súmula da partida, o árbitro Raphael Claus relatou o episódio envolvendo Wesley:
"Dirigentes do Atlético Mineiro relataram ter visto um jogador da equipe do Cruzeiro mostrando o dedo do meio em direção onde localizava-se à torcida mandante. Posteriormente, vimos uma publicação no site globo.com, onde aparece o jogador substituto de número 20 da equipe do Cruzeiro, Sr. Wesley Teixeira, fazendo um gesto mostrando o dedo do meio direcionado à torcida do Atlético Mineiro. Isso ocorreu durante a partida", relatou Claus em súmula.
Cruzeiro pode ter até seis desfalques contra o Bahia
Caso Kaio Jorge e Wesley sejam considerados culpados pelo STJD, o Cruzeiro terá duas novas baixas para enfrentar o Bahia. O técnico Artur Jorge já não poderá contar com os titulares William, Villalba e Matheus Pereira, suspensos, além de João Marcelo, que sofreu uma lesão no joelho durante o clássico contra o Atlético-MG.