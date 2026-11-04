Denúncia pode tirar artilheiro do Cruzeiro de duelo contra o Bahia

Kaio Jorge foi denunciado pelo STJD - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O atacante Kaio Jorge foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por provocar o Atlético-MG no clássico disputado na última quinta-feira, 29, pelo Campeonato Brasileiro, e poderá desfalcar o Cruzeiro na partida contra o Esporte Clube Bahia.



Kaio Jorge pode desfalcar o Cruzeiro contra o Bahia

O jogador foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de um a seis jogos por "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código". Dessa forma, caso seja punido, o atacante não ficará à disposição do técnico Artur Jorge para enfrentar o Esquadrão.



Kaio Jorge foi o autor do gol da vitória do Cruzeiro e provocou o rival durante e após a partida. Em um dos momentos, pediu silêncio aos torcedores do Atlético-MG, fez um gesto de pequeno em direção às arquibancadas e chamou a Arena MRV de "minha casa". Após o apito final, o atacante ainda jogou arroz no chão, em uma simulação de milho.



O julgamento está marcado para esta quinta-feira, 5, às 14h, no mesmo dia do confronto entre Cruzeiro e Bahia, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30, pela 34ª rodada do Brasileirão.



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Atacante é a principal arma ofensiva do Cruzeiro

Em 2026, Kaio Jorge é o artilheiro do Cruzeiro, com 22 gols marcados, em 46 partidas disputadas, além de também já ter contribuído com quatro assistências na temporada. O atacante possui uma diferença de oito gols para Matheus Pereira, segundo maior goleador da Raposa no ano, que soma 14 bolas na rede.





Wesley também foi denunciado pelo STJD

Além de Kaio Jorge, o atacante Wesley também foi denunciado e poderá desfalcar a equipe celeste contra o Bahia caso seja considerado culpado pelo STJD.

Na súmula da partida, o árbitro Raphael Claus relatou o episódio envolvendo Wesley:

"Dirigentes do Atlético Mineiro relataram ter visto um jogador da equipe do Cruzeiro mostrando o dedo do meio em direção onde localizava-se à torcida mandante. Posteriormente, vimos uma publicação no site globo.com, onde aparece o jogador substituto de número 20 da equipe do Cruzeiro, Sr. Wesley Teixeira, fazendo um gesto mostrando o dedo do meio direcionado à torcida do Atlético Mineiro. Isso ocorreu durante a partida", relatou Claus em súmula.



Cruzeiro pode ter até seis desfalques contra o Bahia

Caso Kaio Jorge e Wesley sejam considerados culpados pelo STJD, o Cruzeiro terá duas novas baixas para enfrentar o Bahia. O técnico Artur Jorge já não poderá contar com os titulares William, Villalba e Matheus Pereira, suspensos, além de João Marcelo, que sofreu uma lesão no joelho durante o clássico contra o Atlético-MG.