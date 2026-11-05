Vitória x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

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Após perder para o Coritiba fora de casa por 2 a 0, o Esporte Clube Vitória volta a jogar como mandante no Campeonato Brasileiro. Na próxima sexta-feira, 6, às 20h, o Rubro-Negro recebe o Fluminense no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 34ª rodada.

Como chega o Vitória?

Com 38 pontos somados e apenas dois de vantagem para a zona de rebaixamento, o Vitória é o 15º colocado. Após a demissão de Jair Ventura, o Leão da Barra terá a estreia do técnico interino Cleber dos Santos.

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Como chega o Fluminense?

Depois de derrotar o Internacional na rodada passada, o Fluminense chegou aos 54 pontos e manteve a quarta posição na tabela. Com apenas o Brasileirão em disputa, a equipe de Marcão briga por vaga direta na Copa Libertadores.

Onde assistir Vitória x Fluminense

Premiere (Pay-per-view);

Sportv (TV fechada).

Desfalques de Vitória x Fluminense

Desfalques do Vitória

Brítez (suspenso);

Dudu (lesionado);

Nathan Mendes (lesionado);

Fabiano (lesionado);

Ramon (lesionado).

Desfalques do Fluminense

Ignácio (suspenso);

Matheus Martinelli (lesionado);

Julián Millán (lesionado).

Prováveis escalações de Vitória x Fluminense

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renê. Técnico: Jair Ventura.

Fluminense: Fábio; Guga, Igor Rabello, Thiago Silva e Renê; Hércules e Nonato; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; Hulk. Técnico: Marcão.

Arbitragem de Vitória x Fluminense

Árbitro : Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

: Rodrigo José Pereira de Lima (PE); Assistente 1 : Anne Kesy Gomes de Sá (AM);

: Anne Kesy Gomes de Sá (AM); Assistente 2 : Evandro de Melo Lima (SP);

: Evandro de Melo Lima (SP); Quarto árbitro : Wanderson Alves de Sousa (MG);

: Wanderson Alves de Sousa (MG); VAR : Rafael Traci (SC).

Palpites de Vitória x Fluminense