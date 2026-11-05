SÉRIE A
Vitória x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem
Equipes se enfrentam às 20h da próxima sexta-feira, 6, pelo Brasileirão
Após perder para o Coritiba fora de casa por 2 a 0, o Esporte Clube Vitória volta a jogar como mandante no Campeonato Brasileiro. Na próxima sexta-feira, 6, às 20h, o Rubro-Negro recebe o Fluminense no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 34ª rodada.
Como chega o Vitória?
Com 38 pontos somados e apenas dois de vantagem para a zona de rebaixamento, o Vitória é o 15º colocado. Após a demissão de Jair Ventura, o Leão da Barra terá a estreia do técnico interino Cleber dos Santos.
Como chega o Fluminense?
Depois de derrotar o Internacional na rodada passada, o Fluminense chegou aos 54 pontos e manteve a quarta posição na tabela. Com apenas o Brasileirão em disputa, a equipe de Marcão briga por vaga direta na Copa Libertadores.
Leia Também:
Onde assistir Vitória x Fluminense
- Premiere (Pay-per-view);
- Sportv (TV fechada).
Desfalques de Vitória x Fluminense
Desfalques do Vitória
- Brítez (suspenso);
- Dudu (lesionado);
- Nathan Mendes (lesionado);
- Fabiano (lesionado);
- Ramon (lesionado).
Desfalques do Fluminense
- Ignácio (suspenso);
- Matheus Martinelli (lesionado);
- Julián Millán (lesionado).
Prováveis escalações de Vitória x Fluminense
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renê. Técnico: Jair Ventura.
Fluminense: Fábio; Guga, Igor Rabello, Thiago Silva e Renê; Hércules e Nonato; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; Hulk. Técnico: Marcão.
Arbitragem de Vitória x Fluminense
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
- Assistente 1: Anne Kesy Gomes de Sá (AM);
- Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP);
- Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG);
- VAR: Rafael Traci (SC).
Palpites de Vitória x Fluminense
- João Grassi: Vitória 1x0 Fluminense;
- Gustavo Nascimento: Vitória 1x0 Fluminense;
- Gustavo Zambianco: Vitória 1x0 Fluminense.