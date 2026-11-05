Expulso, técnico do Bahia é visto na arquibancada orientando atletas

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Expulso no primeiro tempo durante o jogo entre Esporte Clube Bahia e Flamengo, Felipe Freitas acompanhou o restante do empate por 0 a 0 nas arquibancadas da Arena Fonte Nova. Mesmo dentro do espaço destinado aos torcedores, o técnico foi flagrado orientando as Mulheres de Aço.

Punido com dois cartões amarelos em sequência, Felipe recebeu o vermelho e, mesmo assim, seguiu focado no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil Feminina, realizado na última terça-feira, 3.

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Um vídeo que circula nas redes sociais flagra o momento em que o treinador é visto por tricolores na arquibancada. Ele ainda aproveitou a proximidade do setor com o banco de reservas para fazer contato com um auxiliar.

Felipe Freitas reprova expulsão

Em entrevista concedida após a partida, Felipe Freitas questionou o cartão aplicado por Marianna Nanni Batalha (SP). O comandante da equipe feminina do Bahia garante que não desrespeitou a árbitra de campo

"Não houve ofensa, não houve nada disso. A pergunta que fica é: por quê? Segundo o que a Ju Oliveira trouxe, a árbitra disse que eu a desrespeitei. Eu queria que trouxessem o desrespeito. Qual foi o desrespeito? Me sinto lesado", afirmou.

Flamengo x Bahia

Como terá de cumprir suspensão automática pelo vermelho recebido, Felipe Freitas não poderá estar à beira do gramado na partida de volta, que acontece neste sábado, 7, às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O time vencedor garante vaga na final da Copa do Brasil, enquanto outra igualdade força a disputa de pênaltis.