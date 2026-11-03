COPA DO BRASIL FEMININA
Bahia empata com Flamengo e perde técnico para decisão no Rio
Mulheres de Aço não saíram do zero no jogo de ida, na Fonte Nova
No jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil Feminina, o Esporte Clube Bahia apenas empatou com o Flamengo. Nesta terça-feira, 3, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), as Mulheres de Aço ficaram no 0 a 0 com a equipe carioca e deixaram a decisão da vaga na final para a partida de volta.
O Esquadrão até chegou perto de abrir o placar na reta final da partida, com Maia Rodrigues, mas a goleira Vivi impediu o que seria o gol do triunfo tricolor.
Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Felipe Freitas precisa vencer o Flamengo, por qualquer placar, para garantir uma vaga inédita na final da Copa do Brasil. Um novo empate levará a decisão para as penalidades máximas, enquanto uma derrota representará a eliminação do Bahia nas semifinais da competição pelo segundo ano consecutivo.
Treinador será desfalque no jogo decisivo
Para o confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil Feminina, o técnico Felipe Freitas não poderá comandar o Esporte Clube Bahia à beira do campo.
O treinador foi expulso ainda no primeiro tempo do jogo de ida, após receber dois cartões amarelos em sequência por contestar decisões da arbitragem, e precisou deixar o gramado.
Dessa forma, a auxiliar técnica Talita Oliveira surge como a principal opção para comandar as Mulheres de Aço à beira do campo na partida decisiva.
Zagueira também está fora do jogo decisivo no Rio
Além do técnico Felipe Freitas, a zagueira Tchula também foi expulsa pela árbitra Marianna Nanni Batalha após entrada dura na canela de Djeni, do Flamengo, e vai desfalcar o Bahia na partida decisiva.
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Quando é o próximo jogo entre Bahia e Flamengo?
O duelo decisivo entre Bahia e Flamengo, válido pela semifinal da Copa do Brasil Feminina de 2026, será realizado neste sábado, 7, às 21h30, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). A partida vale uma vaga na grande final da competição.
Ficha técnica
Bahia x Flamengo
Copa do Brasil Feminina – semifinal
- Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 7 de novembro de 2026
- Horário: 21h30
- Árbitra: Marianna Nanni Batalha (SP);
- Assistente 1: Patrícia dos Reis do Nascimento (BA);
- Assistente 2: Jamilly Costa Oliveira (BA);
- Quarta árbitra: Jady Jesus Caldas (BA);
- VAR: Thiago Luis Scarascati.
Escalações de Bahia x Flamengo
- Bahia: Yanne; Isa Fernandes, Tchula, Mila Santos (Maia Rodrigues) e Angela (Suelen); Ju Oliveira (C) (Dan), Raquel e Taty Sena (Elllen); Cassia, Roque (Vilma) e Wendy. Técnico: Felipe Freitas.
- Flamengo: Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Flávia Mota e Jucinara; Djeni (C), Ju Ferreira e Mariana; Fernanda, Laysa e Cristiane. Técnico: Celso Silva.